Kalulu: "L'Europa League non è l'unica strada per la Champions. Kolo Muani ci aiuterà tanto"

Quando cambia giocare di giovedì e poi nel weekend? "A livello di giorni cambia poco. Devi essere sempre pronto, hai sempre due-tre giorni di tempo a disposizione". Kalulu parla anche di Kolo Muani e della sua crisi realizzativa: "Conosco bene Randal e sta lavorando tanto, pur sapendo che in questo momento non sta avendo successo. Ma sicuramente sarà di grande aiuto alla squadra e io non ho dubbi sulla sua stagione".