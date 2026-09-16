VERSO JUVE-NEC

Kalulu: "L'Europa League non è l'unica strada per la Champions. Kolo Muani ci aiuterà tanto"

Il difensore francese sostiene l'attaccante connazionale e vuole dimenticare la gara col Sassuolo: "Abbiamo rivisto gli errori, dobbiamo fare più attenzione"

16 Set 2026 - 15:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Pierre Kalulu si prepara all'esordio in Europa League con la Juventus. Domani sera all'Allianz Stadium arrivano gli olandesi del Nec ed è già tempo di una nuova sfida dopo la cocente delusione della sconfitta all'ultimo minuto sul campo del Sassuolo: "Il passato non conta perché non puoi cambiarlo, pensiamo alla prossima partita e al futuro. Rivedendo la partita abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto e abbiamo voglia di migliorare. Il Nec è una squadra molto offensiva, dobbiamo fare attenzione ma abbiamo lavorato su questo".

Quando cambia giocare di giovedì e poi nel weekend? "A livello di giorni cambia poco. Devi essere sempre pronto, hai sempre due-tre giorni di tempo a disposizione". Kalulu parla anche di Kolo Muani e della sua crisi realizzativa: "Conosco bene Randal e sta lavorando tanto, pur sapendo che in questo momento non sta avendo successo. Ma sicuramente sarà di grande aiuto alla squadra e io non ho dubbi sulla sua stagione".

Leggi anche

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere. Sappiamo cosa migliorare"

Sugli obiettivi personali, Kalulu non sbilancia: "A livello personale ho degli obiettivi, ma per ora preferisco tenerli per me. Ovviamente punto a fare sempre meglio. Sono sicuro di essere ancora lontano dal mio limite. Come squadra, invece, puntiamo a fare qualcosa in più". Ovvero alla strada dell'Europa League per tornare in Champions? "Per me è sbagliato pensarla così. Chiaramente è una strada diversa, ma non mancano le squadre forti. Questa sarà la nostra strada". 

Kalulu ha spesso duettato sulla fascia con uno tra Conceicao e Zhegrova: "Entrambi attaccano molto bene, anche se hanno qualità diverse. Sono io che devo adattarmi al loro modo di stare in campo e aiutarli a sviluppare le loro azioni offensive. Sono diversi, ma non mi cambia tanto". Infine, parole positive per Koopmeiners: "È uno tranquillo con cui puoi scherzare e parlare, poi lavora tanto. In campo ha qualità fisiche e tecniche, darà il meglio per noi anche in questa stagione".

Leggi anche

Milan e Juve, ecco quanto vale l'Europa League: vincere anche per fare cassa, tutti i numeri

juventus
europa league
pierre kalulu
luciano spalletti

Ultimi video

01:54
Spalletti sotto pressione

Spalletti sotto pressione

01:33
DICH SPALLETTI PRE NEC DICH

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere"

02:10
DICH KALULU PRE NEC DICH

Kalulu su Kolo Muani: "Sappiamo che ci darà una grande mano, non ho dubbi sulle sue qualità"

00:32
MCH KALULU PROVA PROVA DICH

Juve, imbarazzo in sala stampa: mentre parla Kalulu parte un "Prova, Prova"

01:27
Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

Emergenza Juve: Spalletti si mette a palleggiare

01:17
Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

Dubbi su Conte-Juve: "Ma voi siete sicuri che accetterebbe?"

00:46
Callegari: "Milan, con l'Europa League puoi svoltare"

Callegari: "Milan, con l'Europa League puoi svoltare"

01:32
Como, sei una certezza

Como, sei una certezza

02:07
Allegri in cerca di gol

Allegri in cerca di gol

01:21
Bologna, via Tedesco

Bologna, via Tedesco

00:37
PER SITO RISSA CON ESPULSIONE BENNACER SRV

Follia Bennacer: espulsione dopo una rissa all'esordio in Qatar

01:44
Roma, ecco l'Inter

Roma, ecco l'Inter

02:12
Inter, macchina da gol

Inter, macchina da gol

01:32
Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

01:49
Juve, attacco a secco

Juve, attacco a secco

01:54
Spalletti sotto pressione

Spalletti sotto pressione

I più visti di Juventus

Carnevali: "Non intendiamo cambiare Spalletti, ko col Sassuolo fa parte del percorso. Vlahovic? Mai sentito"

La doppietta di Zhegrova non basta alla Juve, l'ex Adzic fa piangere Spalletti al 94'

Spalletti e Conte

L'ombra di Conte su Spalletti già divide i tifosi della Juventus: tutta la verità

Spalletti: "Abbiamo perso gli equilibri: ho stimolato i miei a vincere e mi hanno preso troppo alla lettera"

Il carro di Kolo Muani e la ricerca di equilibrio: Spalletti ha due partite per tenersi la Juve

DICH SPALLETTI PRE SASSUOLO SU JUVE MOTIVATA E KOLO PRIMO AD ARRIVARE 12/9 DICH

Spalletti: "Juve attenta, vogliosa, disponibile. Kolo Muani è il primo ad arrivare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Caputo
16:00
Ciccio Caputo ritorna all'Empoli: sarà un collaboratore nello staff del settore giovanile
Goncalves
15:10
Fiorentina, Gonçalves si presenta: "Qui un progetto vincente, vogliamo tornare ai vertici"
15:04
Gnonto: "L'Italia mi mancava e quando ti chiama la Fiorentina non puoi dire no"
14:42
Napoli, ancora lavoro personalizzato per Anguissa
13:47
Juve, Bremer: "Spalletti un campione, ci ha dato una direzione. Vogliamo arrivare lontano in Europa League"