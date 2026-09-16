Kalulu: "L'Europa League non è l'unica strada per la Champions. Kolo Muani ci aiuterà tanto"
Il difensore francese sostiene l'attaccante connazionale e vuole dimenticare la gara col Sassuolo: "Abbiamo rivisto gli errori, dobbiamo fare più attenzione"
Pierre Kalulu si prepara all'esordio in Europa League con la Juventus. Domani sera all'Allianz Stadium arrivano gli olandesi del Nec ed è già tempo di una nuova sfida dopo la cocente delusione della sconfitta all'ultimo minuto sul campo del Sassuolo: "Il passato non conta perché non puoi cambiarlo, pensiamo alla prossima partita e al futuro. Rivedendo la partita abbiamo visto gli errori che abbiamo fatto e abbiamo voglia di migliorare. Il Nec è una squadra molto offensiva, dobbiamo fare attenzione ma abbiamo lavorato su questo".
Quando cambia giocare di giovedì e poi nel weekend? "A livello di giorni cambia poco. Devi essere sempre pronto, hai sempre due-tre giorni di tempo a disposizione". Kalulu parla anche di Kolo Muani e della sua crisi realizzativa: "Conosco bene Randal e sta lavorando tanto, pur sapendo che in questo momento non sta avendo successo. Ma sicuramente sarà di grande aiuto alla squadra e io non ho dubbi sulla sua stagione".
Sugli obiettivi personali, Kalulu non sbilancia: "A livello personale ho degli obiettivi, ma per ora preferisco tenerli per me. Ovviamente punto a fare sempre meglio. Sono sicuro di essere ancora lontano dal mio limite. Come squadra, invece, puntiamo a fare qualcosa in più". Ovvero alla strada dell'Europa League per tornare in Champions? "Per me è sbagliato pensarla così. Chiaramente è una strada diversa, ma non mancano le squadre forti. Questa sarà la nostra strada".
Kalulu ha spesso duettato sulla fascia con uno tra Conceicao e Zhegrova: "Entrambi attaccano molto bene, anche se hanno qualità diverse. Sono io che devo adattarmi al loro modo di stare in campo e aiutarli a sviluppare le loro azioni offensive. Sono diversi, ma non mi cambia tanto". Infine, parole positive per Koopmeiners: "È uno tranquillo con cui puoi scherzare e parlare, poi lavora tanto. In campo ha qualità fisiche e tecniche, darà il meglio per noi anche in questa stagione".