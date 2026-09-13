Serie A, Sassuolo-Juventus 3-2: Adzic beffa i bianconeri, Spalletti va ko

LE STATISTICHE

La Juventus ha subito almeno tre gol dal 65' in avanti in Serie A solo per la quarta volta negli anni 2000, dopo le sfide contro Fiorentina (quattro nell'ottobre 2013 - sconfitta 2-4), Napoli (tre nell'agosto 2019 - vittoria 4-3) e Milan (tre nel luglio 2020 - sconfitta 2-4).

La Juventus ha concesso più di due gol in un match di Serie A per la terza volta sotto la gestione di Luciano Spalletti, dopo il ko per 3-2 al Meazza contro l'Inter del 14 febbraio 2026 e il 3-3 contro la Roma all'Olimpico dell'1 marzo.

Il Sassuolo ha vinto ben sette delle ultime nove gare casalinghe di Serie A (2P); nello stesso periodo (dalla 26ª giornata dello scorso campionato), nessuna squadra ha collezionato più successi esterni nel torneo (a sette anche la Roma).

La Juventus (2V, 1N, 1P) ha perso almeno una delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2021/22: due sconfitte in quel caso nelle prime quattro (2N), con Massimiliano Allegri in panchina.

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe (1P) contro la Juventus in Serie A, dopo che nelle prime nove sfide interne contro i bianconeri aveva ottenuto solo un successo (2N, 6P).

Il Sassuolo (2V, 1N, 1P) ha vinto almeno due delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2020/21: tre vittorie ed un pareggio con Roberto De Zerbi in panchina in quel caso.

Sebastiano Esposito è soltanto il terzo giocatore a segnare all'esordio in Serie A con la maglia del Sassuolo, il primo dopo Francesco Caputo (v Torino il 25 agosto 2019) e Janis Antiste (v Salernitana il 2 ottobre 2022).

Sebastiano Esposito e Kieron Bowie sono due dei tre giocatori, assieme a Rolando Mandragora, ad aver trovato la rete in più di una gara (due ciascuno) contro la Juventus a partire dall'inizio della scorsa stagione in Serie A.

Nemanja Matic è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta dal 31 gennaio scorso: passaggio vincente per Ismaël Koné contro il Pisa in trasferta.

Dall'inizio del 2026, Darryl Bakola (novembre 2007) è il giocatore più giovane ad aver servito più di un assist in Serie A (due).

Primi due gol con la maglia della Juventus in Serie A per Edon Zhegrova; in particolare, il classe 1999 ha trovato la via della rete in campionato 658 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal 24 novembre 2024 (con il Lille in Ligue 1 contro il Rennes).

Il Sassuolo ha segnato più di un gol per sei partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Per la prima volta nella sua storia, la Juventus non ha schierato nemmeno un italiano tra i 10 giocatori di movimento in una partita di Serie A.

Bremer ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A (98 con il Torino, 102 con la Juventus); dal suo esordio nel torneo (2018/19), è il sesto difensore straniero a tagliare questo traguardo, dopo Berat Djimsiti (251), Adam Marusic (249), Stefan de Vrij (213), Amir Rrahmani (207) e Nikola Milenkovic (200).