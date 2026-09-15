L'ombra di Conte su Spalletti già divide i tifosi della Juventus: tutta la verità

Un impegno sulla carta non probante ma da non sbagliare per evitare che quelle che ora sono sole voglie di tifosi diventino una prospettiva. Anche perché storicamente la Juventus non è squadra da cambi in corsa - nonostante recentemente si sia visto un certo cambio di tendenza, con gli esoneri di Allegri, Thiago Motta e Tudor in soli tre anni - e lo stesso Conte non ama prendere squadre in corsa, gli era capitato solo all'Atalanta nel 2009 e al Tottenham nel 2021.