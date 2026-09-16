Spalletti ribalta la sua Juve: pronto il 3-4-2-1 e spazio al doppio centravanti

Davanti non è un rebus, ma regna l'incertezza. Nonostante le prove negative, Kolo Muani dovrebbe restare al suo posto anche se potrebbe arretrare di qualche metro per lasciare il ruolo di centravanti puro a Woltemade. L'ultimo tassello è Nico Gonzalez, con Conceiçao pronto a subentrare in corsa e, appunto, con l'incertezza McKennie. Se Spalletti dovesse decidere di buttare subito nella mischia lo statunitense il suo compito sarebbe quello di agire da pendolo tra la trequarti, in fase di possesso, con inserimenti in area sempre graditi, e la mediana, per dare maggiore copertura in fase difensiva. Ma all'orizzonte c'è l'Atalanta dell'ex Maurizio Sarri, una gara che per centomila motivi la Juve non può fallire. E allora forse regnerà la prudenza che fa rima con pazienza e rimanda all'umore del popolo juventino e di Elkann. La loro, con i social che esplodono, è finita: Spalletti ha due partite da vincere e basta. Alternative non ce ne sono.