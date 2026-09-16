Juve, Bremer: "Spalletti un campione, ci ha dato una direzione. Vogliamo arrivare lontano in Europa League"

16 Set 2026 - 13:47
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Gleison Bremer sta dalla parte di Luciano Spalletti: "Ci ha dato una direzione e ci ha fatto intraprendere un percorso, siamo cresciuti molto con lui: è un allenatore di altissimo livello, un campione, e ci sta aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi". Per la Juventus, il prossimo passo, è il debutto in Europa League contro il Nec: "Ho giocato questa competizione con il Torino diversi anni fa, è un torneo davvero difficile, adesso vogliamo arrivare il più lontano possibile: se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà, magari potremmo anche vincerla".

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