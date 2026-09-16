Fiorentina, Gonçalves si presenta: "Qui un progetto vincente, vogliamo tornare ai vertici"

16 Set 2026 - 15:10
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Goncalves © Getty Images

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"Ho sempre detto al mio agente che volevo restare in Europa. E volevo giocare in Italia, in Spagna o in Inghilterra. Per questo sono molto contento di essere alla Fiorentina nell'anno del Centenario. L'opportunità è arrivata quando Paratici ha parlato con il mio agente. Sono stato subito aperto, qui ci sono stati portoghesi importanti come Rui Costa e Nuno Gomes. Il club ha storia, la città e i tifosi sono appassionati e io mi identifico in questo. Il progetto è vincente e mi piace. La Fiorentina vuole tornare ai vertici in Italia. E' il club ideale per me". Così Pedro Gonçalves, conosciuto anche come Pote, 28enne attaccante portoghese arrivato alla Fiorentina in prestito dallo Sporting Lisbona, oggi nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola. "Il campionato italiano è più tattico, ci sono molte squadre che marcano a uomo e devo cercare di adattarmi il prima possibile - aggiunge l'attaccante portoghese - Vanoli ha un'idea di gioco molto chiara e dovrò seguire quello che mi chiederà". Infine, sull'esclusione dalla sua nazionale per il Mondiale in America, Gonçalves dichiara: "Non sono andato al Mondiale, tutti i giocatori vogliono andarci e se non lo fanno rimangono delusi. La nazionale portoghese ha molti buoni giocatori. Ho tifato per il Portogallo, ho sperato che vincesse. Le scelte sono state dell'allenatore, devo rispettarle".

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