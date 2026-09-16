Rivera, stoccata a Mancini: "Un oltraggio verso i tifosi e giocatori"

Gianni Rivera non ci sta e attacca la scelta del nuovo corso della FIGC di riportare Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Il primo Pallone d'Oro azzurro, in un'intervista al "Fatto Quotidiano", ha lanciato la seguente frecciata: ""Riportare in panchina Mancini è un oltraggio verso tifosi e giocatori". Rivera avrebbe accolto diversamente il ruolo di Paolo Maldini, dimessosi dopo poche settimane.