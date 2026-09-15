Il carro di Kolo Muani e la ricerca di equilibrio: Spalletti ha due partite per tenersi la Juve

Dando per scontata la presenza di Douglas Luiz, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Sarr con, appunto, l'aiuto in fase di ripiegamento di McKennie. Davanti oggi sembra destinato a un posto da titolare ancora Kolo Muani ma il suo carro va svuotandosi e l'occasione potrebbe anche essere l'ultima. Salvo pensare, e non è escluso, che in fondo il francese sia l'unico centravanti vero in rosa e che Woltemade, nonostante il fisico da corazziere, sia poco adatto a ricoprire quel ruolo. Di certo, però, le chance di Kolo si stanno esaurendo. Servono i suoi gol e serve, soprattutto, una prestazione convincente. Altrimenti cambiare diventerà una necessità.