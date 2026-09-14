Carnevali: "Non intendiamo cambiare Spalletti, col Sassuolo commessi tanti errori"

Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda. Almeno a giudicare dai commenti dei tifosi, inferociti. L'ad bianconero Giovanni Carnevali, però, cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. "Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all’apice e altri in cui si è in difficoltà. Il nostro obiettivo? È vincere, le chiacchiere contano poco e nulla”, ha detto a Radio Rai.