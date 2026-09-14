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Carnevali: "Non intendiamo cambiare Spalletti, col Sassuolo commessi tanti errori"

L'ad bianconero: "Vlahovic? Mai sentito, ma non corro dietro ai ragazzi. L'Europa Leafgue è un'opportunità"

14 Set 2026 - 10:27
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Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda. Almeno a giudicare dai commenti dei tifosi, inferociti. L'ad bianconero Giovanni Carnevali, però, cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. "Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari. Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all’apice e altri in cui si è in difficoltà. Il nostro obiettivo? È vincere, le chiacchiere contano poco e nulla”, ha detto a Radio Rai.

Sulla sconfitta di Reggio Emilia: "Se guardiamo il risultato, è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juventus non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo. Di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato: spero che questa sconfitta sia di insegnamento, le colpe non sono solo della difesa ma di tutti noi".

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Vista la sterilità degli attaccanti, è impossibile non parlare di Vlahovic e della sua mancata permanenza a Torino. "Vlahovic? Non ho mai parlato col ragazzo, appena sono arrivato gli era stata fatta una proposta economica molto importante che non è stata accettata. Non sono una persona che corre dietro ai ragazzi, Vlahovic è stato rispettoso verso la Juve ma dopo che non ha accettato, è finita lì”, ha spiegato.

Giovedì, intanto, ci sarà l'esordio in Europa League. "Per noi l’Europa League è una competizione importante e dobbiamo cercare il massimo risultato. C’è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l’Europa League, pur non essendo una competizione facile, può essere e diventare per noi un’opportunità”, ha concluso Carnevali.

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