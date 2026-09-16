Gnonto: "L'Italia mi mancava e quando ti chiama la Fiorentina non puoi dire no"

"L'Italia è il mio Paese ed è chiaro che mi mancasse. Non avevo fretta di tornare, ma quando ti chiama la Fiorentina non puoi dire di no". Così Wilfried Gnonto, 23enne attaccante piemontese arrivato alla Fiorentina in prestito dal Leeds United, oggi nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore viola. Per Gondo ieri, nel derby di Coppa Italia contro il Pisa, anche il primo gol con la maglia della Fiorentina. "Per un attaccante è importante fare gol e assist, ma è importante fare anche altro durante la partita", aggiunge. Poi, a chi gli chiede se si sia posto obiettivi per numero di gol, Gnonto risponde: "Non mi sono posto obiettivi di numero di gol, ma ho una scommessa in ballo con Ndour e non penso di perderla"