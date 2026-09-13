Juve, Spalletti: "Abbiamo perso gli equilibri: ho stimolato i miei a vincere e mi hanno preso troppo alla lettera"

"La squadra ha perso gli equilibri per vincere la partita, attaccando con 8 calciatori. Il 3-2 potevamo farlo anche noi, sono stato io a stimolarli per andare a vincere. Forse loro lo hanno eseguito troppo". Luciano Spalletti analizza così l'incredibile sconfitta della Juve sul campo del Sassuolo. "Mi tengo questa intenzione positiva del voler ribaltare il match - ha proseguito a Dazn - Alla fine però la Juve ha lasciato troppi spazi, ed è una colpa nostra. La pressione non è stata fatta benissimo. Giochiamo poco su Kolo Muani. Quando a centrocampo non ci sono linee di passaggio, dobbiamo servire il centravanti. Oggi Kolo Muani è stato servito poco, anche se in alcuni casi deve essere più cattivo". E ancora: "Zhegrova è imprendibile nei duelli nello stretto. A volte però fa troppi tocchi, oggi non ha servito Kalulu che sarebbe andato in porta. Altre volte perde troppi palloni e non ha le doti per rincorrere. Diventa prezioso quando giochiamo esclusivamente nella metà campo avversaria". A Sky: "Kolo Muani? Bisogna dargli più palloni addosso. Gli abbiamo dato anche qualche pallone addosso. Perché quando non si trova uno sbocco, quando è tutto chiuso, ogni tanto va giocato addosso alla prima punta, che la tiene via al limite dell’area e che ribalta il senso dell’intenzione della squadra avversaria".