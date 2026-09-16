Milan e Juve, ecco quanto vale l'Europa League: vincere anche per fare cassa, tutti i numeri

La seconda competizione continentale per club ha un montepremi complessivo di 565 milioni di euro da dividere tra club in base a vittorie, passaggi del turno e non solo. Juve e Milan hanno un ricavo minimo garantito rispettivamente di 14,4 e 13,5 milioni: la distanza con quello relativo alla Champions è abissale. La differenza per la Vecchia Signora è di circa 33 mln, mentre per i rossoneri siamo intorno ai 25 mln.