Juventus: Yildiz assente per leggera influenza, Gatti e Conceição tornano in gruppo

Per una notizia negativa, ce ne sono due positive. Infatti, questa mattina sia Federico Gatti che Francisco Conceição sono tornati a lavorare in gruppo e potrebbero tornare tra i convocati per la sfida con il Cagliari. Il difensore è reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro dopo l'infortunio subito a inizio dicembre nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Per l'attaccante portoghese, invece, lo stop era stato muscolare dopo la sfida di campionato con la Roma. Entrambi si sono ripresi e sono pronti a tornare in campo, ma difficilmente partiranno dal primo minuto.