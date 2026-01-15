Juventus: Yildiz assente per leggera influenza, Gatti e Conceição tornano in gruppo

Juventus-Cremonese 5-0: il film della partita
© Getty Images
© Getty Images
Il numero 10 turco potrebbe saltare la trasferta in casa del Cagliari, dove si rivedranno Gatti e Conceição
Kenan Yildiz a rischio per la sfida tra Cagliari e Juventus? Le notizie che arrivano dall'allenamento mattutino bianconero fanno felice a metà Luciano Spalletti. Infatti, il numero 10 bianconero non è sceso in campo a causa di una leggera sindrome influenzale, motivo per il quale la sua presenza nella sfida di sabato è in dubbio. La giornata di domani sarà importante per capire se il turco ci sarà o meno, con Spalletti che parlerà in conferenza stampa alle 16.
Per una notizia negativa, ce ne sono due positive. Infatti, questa mattina sia Federico Gatti che Francisco Conceição sono tornati a lavorare in gruppo e potrebbero tornare tra i convocati per la sfida con il Cagliari. Il difensore è reduce dall'operazione al menisco del ginocchio destro dopo l'infortunio subito a inizio dicembre nella sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Per l'attaccante portoghese, invece, lo stop era stato muscolare dopo la sfida di campionato con la Roma. Entrambi si sono ripresi e sono pronti a tornare in campo, ma difficilmente partiranno dal primo minuto.
© Getty Images
© Getty Images