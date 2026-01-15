Chi è Mingueza, il terzino con i piedi buoni che la Juventus vorrebbe subito

Catalano al cento per cento. È nato a Santa Perpetua de Mogoda, piccolo paese in provincia di Barcellona. Ha una sorella minore che si chiama Ariadna, anche lei calciatrice, centrocampista difensiva del Granada dopo avere iniziato nelle giovanili del Barcellona. Invece Oscar nel Barça è rimasto tre lustri. Entrato a 8 anni nelle categorie giovanili, ha vinto una Youth League in blaugrana nel 2017-18. Per un paio di stagioni è stato nel giro della prima squadra, pur essendo di base nell’organico del Barcelona B. Il 24 novembre del 2020 ha esordito in Champions League contro la Dinamo Kiev, il 15 marzo del 2021 è andato a segno per la prima volta in una partita di Liga contro l’Huesca.