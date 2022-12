Juventus, Vlahovic: "L'inchiesta? Io penso al campo"

Serbia, esultanza polemica per Vlahovic





































Dopo l'eliminazione con la sua Serbia da Qatar 2022 per Dusan Vlahovic, alla prima da titolare dopo oltre un mese e al primo gol in un Mondiale, c'è stato tempo per parlare della sua esultanza polemica che è sembrata una risposta alle voci su un presunto flirt con la moglie di Rajkovic ("Una cosa mia. Se pensate sia una provocazione no, era solo per me"), ma soprattutto della Juventus e dell'inchiesta che l'ha travolta: "Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo - ha detto l'attaccante a La Gazzetta dello Sport - Ma mi ha fatto grandissimo piacere avere Agnelli come presidente".