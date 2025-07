Psg, Luis Enrique: "Questa squadra ha molta resilienza. Musiala? Sfortunato"

Il tecnico del Psg, Luis Enrique ha parlato dopo il 2-0 al Bayern Monaco che ha qualificato la sua squadra per la semifinale del Mondiale per Club pur chiudendo il match in nove contro undici: "Si è parlato molto di resilienza e sicuramente è qualcosa che questa squadra possiede molto. Siamo pronti a essere competitivi in qualsiasi momento e indipendentemente dall'esito. Quando affronti squadre come il Bayern è già complicato in undici contro undici, con due espulsi può diventare una lotteria". Sulle espulsione Luis Enrique ha avuto da ridire: "È una sensazione strana. La prima espulsione di Pacho è stata un cartellino rosso. Per la seconda, non ne sono sicuro".