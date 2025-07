Dembélé e il commovente omaggio a Diogo Jota dopo il gol al Bayern

Ousmane Dembélé ha reso omaggio a Diogo Jota dopo aver realizzato il gol del 2-0 che ha chiuso la sfida dei quarti di finale del Mondiale per Club tra il suo Psg e il Bayern Monaco. L'attaccante di Luis Enrique ha esultato nella stesso modo in cui era solito farlo l'attaccante portoghese del Liverpool, tragicamente scomparso giovedì in un incidente stradale in Spagna insieme al fratello André Silva: si è seduto sul terreno di gioco imitando un appassionato di videogiochi con in mano un joystick.