Mondiale per Club, la strana notte di Estevao: eliminato dal Chelsea, resta negli USA con i Blues

Lo ha rivelato il tecnico dei 'Blues' londinesi Enzo Maresca. "Sì, Estevao ora viene con noi - le sue parole -. Avendo vinto, noi rimaniamo qui e lui starà con noi per un paio di giorni prima di andare in ferie. Ho parlato con lui dopo la partita, per noi è stata una serata perfetta perché il Chelsea ha vinto ed Estevao ha segnato. E' stato un bene per noi e per lui. Estevao ha tanto talento, è un giocatore fantastico, ma per me quando uno dal Sudamerica o da un'altra parte del mondo arriva in Europa ha sempre bisogno di un periodo di adattamento e noi proviamo ad anticipare i tempi affinché il ragazzo sia felice e continui ad amare il calcio. Vedrete che si adatterà, e per il Chelsea sarà un gran bene". Di Estevao ha parlarto anche Cole Palmer, 'stella' dei Blues, che a fine partita, sul campo, si è fermato a parlare con il talento del Palmeiras, immortalato dalle telecamere. "Estevao? Si vede che è un grande giocatore - ha poi detto Palmer - e io non vedo l'ora di giocare assieme a lui. Anzi, non solo io ma un po' tutta la squadra".