L'allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha parlato dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Psg soffermandosi sul brutto infortunio di Musiala: "Dobbiamo aspettare il responso finale, ma quel che abbiamo visto non promette niente di buono. E' stata una situazione molto emotiva quella che è accaduta, speriamo che possa ricevere le migliori cure possibili".