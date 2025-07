Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Borussia Dortmund, ultimo quarto di finale del Mondiale per Club. Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Gonzalo, Vinicius. All.: Xabi Alonso. Borussia Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Sabitzer; Guirassy, Adeyemi. All.: Kovac.