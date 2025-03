Juve, quanto costa l'esonero di Thiago Motta

La scelta di esonerare Thiago Motta peserà sulla Juve a livello tecnico-tattico, ovviamente, ma anche sul bilancio. Non a caso, tra le varie riflessioni uscite nel corso delle ultime ore, era trapelata anche la possibilità che il licenziamento avvenisse dopo la partita col Genoa - prevista il 29 marzo - per via della chiusura della trimestrale il giorno prima, con i costi (che incidono sull'indice di liquidità) che dunque sarebbero stati affrontati successivamente. Non sarà così e Igor Tudor sarà annunciato come nuovo allenatore bianconero nelle prossime ore con l'obiettivo di conquistare quel quarto posto fondamentale per qualificarsi in Champions League.