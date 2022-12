Mondiali 2022, Serbia-Svizzera 2-3: gli elvetici volano agli ottavi, sfideranno il Portogallo

SERBIA-SVIZZERA 2-3

Decide Freuler ad inizio ripresa: la formazione di Yakin chiude al secondo posto per differenza reti

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sfiora il colpaccio la Svizzera, che batte 3-2 la Serbia, elimina la formazione di Stojkovic e per un solo gol non chiude il gruppo G al primo posto. Decidono Shaqiri, Embolo e Freuler, inutili i sigilli di Mitrovic e Vlahovic. In testa al girone, però, ci resta il Brasile, che affronterà la Corea del Sud grazie alla migliore differenza reti (+2) rispetto agli elvetici (+1), che se la vedranno contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

LA PARTITA

Per un solo gol di Camerun o Svizzera non arriva il ribaltone anche nel gruppo G: gli elvetici si qualificano grazie al 3-2 contro la Serbia, chiudendo al secondo posto il girone. La formazione di Stojkovic, ricca di giocatori della Serie A, torna invece a casa.

All'11', ecco la prima occasione del match di Doha per la squadra di Stojkovic: il palo colpito con un bel sinistro a giro da Zivkovic. Al 20', passa la Svizzera: dopo una discesa di Ricardo Rodriguez, Sow arma il sinistro di Shaqiri, che batte Milinkovic-Savic sul primo palo. L'1-0, però, dura appena 6 minuti, poi Mitrovic impatta perfettamente di testa il cross di Tadic e pareggia. Ancora Shaqiri, allo scoccare della mezz'ora di gioco, sbaglia solo davanti a Milinkovic-Savic su lancio di Rodriguez. Al 35', si completa la rimonta serba con uno strepitoso diagonale sinistro rasoterra di Vlahovic. Passano solo 9 minuti ed ecco il 2-2: assist di Shaqiri al centro per Embolo, che replica la rete al Camerun e pareggia.

A inizio ripresa, si concretizza la seconda rimonta della partita: il 3-2 della Svizzera con Freuler, che conclude una splendida azione rifinita con il tacco da Vargas. Subito dopo il gol, Stojkovic si gioca la staffetta tutta targata Serie A, con Jovic che prende il posto di Vlahovic, ma l'assalto finale non porta al pareggio. La Svizzera, invece, sogna grazie all'1-0 del Camerun al Brasile, ma non trova la rete che le avrebbe addirittura regalato il primo posto e l'ottavo contro la Corea del Sud: l'avversaria sarà invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

SERBIA-SVIZZERA 2-3

Serbia (3-4-1-2): Milinkovic-Savic V. 6; Milenkovic 5, Veljkovic 5 (10' st Gudelj 5,5), Pavlovic 5,5; Zivkovic 6 (33' st Radonjic 6), Milinkovic-Savic S. 5,5 (23' st Maksimovic 6), Lukic 6, Kostic 6; Tadic 6,5 (33' st Djuricic 5,5); Vlahovic 7 (10' st Jovic 5,5), Mitrovic A. 7. A disp.: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Mitrovic S., Babic, Racic, Lazovic, Ilic, Mladenovic, Grujic. All.: Stojkovic 5

Svizzera (4-3-3): Kobel 6; Widmer 6, Akanji 6,5, Schar 6, Rodriguez 6,5; Sow 6,5 (24' st Fernandes 6), Freuler 7, Xhaka 5,5; Shaqiri 7 (24' st Zakaria 5,5), Embolo 7 (51' st Okafor sv), Vargas 6,5 (38' st Fassnacht sv). A disp.: Omlin, Seferovic, Steffen, Aebischer, Comert, Frei, Rieder, Jashari. All.: Yakin 7

Arbitro: Rapallini (Arg)

Marcatore: 20' Shaqiri (SV), 26' Mitrovic (SE), 35' Vlahovic (SE), 44' Embolo (SV), 3' st Freuler (SV)

Ammoniti: Widmer (SV), Vargas (SV), Milinkovic-Savic S. (SE), Pavlovic (SE), Rajkovic (SE), Gudelj (SE), Mitrovic (SE), Xkaha (SV), Milenkovic (SE), Schar (SV), Lukic (SE)

Note: recupero 3+10



LE STATISTICHE

• La Svizzera ha superato la fase a gironi in tre partecipazioni di fila ad un Mondiale per la prima volta nella sua storia (2014, 2018 e 2022).

• A partire dal 2014 la Svizzera è solo una delle due nazionali europee, al pari della Francia, ad essersi sempre qualificata alla fase ad eliminazione diretta in ognuno degli ultimi cinque grandi tornei internazionali disputati (Europei e Mondiali).

• Xherdan Shaqiri è il primo giocatore della Svizzera a trovare la rete in tre diverse edizioni dei Mondiali (2014, 2018 e 2022).

• Xherdan Shaqiri è, al pari di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, uno dei soli tre giocatori capaci di trovare la rete in ognuna delle ultime tre edizioni del Mondiale (2014, 2018 e 2022).

• Dal 2014 ad oggi Xherdan Shaqiri ha trovato la rete in tutti i cinque grandi tornei internazionali disputati (Mondiali ed Europei); come lui tra i calciatori europei solo Cristiano Ronaldo detiene lo stesso record.

• Dusan Vlahovic è il terzo giocatore che ha segnato al suo esordio da titolare ai Mondiali con la Serbia, Dopo Sasa Ilic e Nikola Zigic nel 2006.

• Breel Embolo ha segnato due gol in questo Mondiale; era dall’edizione del 2014 (Xherdan Shaqiri – tre) che un giocatore svizzero non segnava più di una rete in un singolo torneo iridato.

• Aleksandar Mitrovic ha segnato otto gol nelle ultime sette presenze con la Serbia in tutte le competizioni: è l'unico giocatore ad aver segnato più di un gol ai Mondiali con questa nazionale (tre – due di questi contro la Svizzera).

• Dusan Tadic ha preso parte a nove gol nelle ultime nove partite con la Serbia in tutte le competizioni (due reti, sette assist); tra cui due passaggi vincenti nelle ultime due gare del Mondiale (v Camerun e Svizzera).

• La Serbia ha fatto registrare quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in Coppa del Mondo (1N) subendo nove gol nei quattro ko (media di 2.25 a partita).

• Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez hanno collezionato contro la Serbia l’11ª presenza con la Svizzera in Coppa del Mondo; si tratta del record di partite giocate con la maglia elvetica ai Mondiali.

• Era dalla gara tra Inghilterra e Argentina del 1998 che in un incontro del Mondiale entrambe le squadre non realizzavano almeno due reti del corso del primo tempo.

• Questa è solo la seconda gara di un Mondiale in cui la Svizzera va in rete con tre diversi marcatori (Shaqiri, Embolo e Freuler): la precedente contro la Romania nel 1994.

• Solo la Costa Rica (11) ha subito più gol rispetto alla Serbia (otto) nella fase a gironi del Mondiale 2022.