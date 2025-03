Thiago Motta solo anche nel giorno dell'addio: da Mbangula e Bremer gli unici saluti social

A quasi 24 ore dall'esonero, Thiago Motta è solo anche all'indomani dell'addio alla panchina della Juventus. Il cattivo rapporto con lo spogliatoio è testimoniato anche dal fatto che dei 28 giocatori della rosa, solo Samuel Mbangula e Gleison Bremer hanno salutato e ringraziato pubblicamente via social l'allenatore italo-brasiliano. "Grazie per tutto Mister. Non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! - ha scritto su Instagram l'esterno bianconero - Avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro". "Grazie mister a te e a tutto il tuo staff! Vi auguro veramente il meglio per il futuro"