Juventus, Tudor: "Il rigore è una cosa vergognosa e se non è rosso su Gatti..."

Igor Tudor è una furia nel post partita del Bentegodi dopo il pareggio della Juve contro il Verona: "Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia, qui è totalmente diverso, si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi. Ma avrei voluto anche un altro arbitro. Il rigore dato è una roba vergognosa, non esiste. Lo può dare soltanto chi non ha giocato mai a calcio. Una roba mai vista. Poi la gomitata a Gatti, se non dai il rosso su un episodio così non so quando lo si deve dare... L'attaccante non guarda niente ma l'avversario. Non voglio trovare scuse ma le partite poi si decidono così. Sono state due decisioni del Var tutte sbagliate. Va detto che è mancata energia oggi - ha proseguito Tudor nel post partita - Dietro hanno retto ma in mezzo al campo si poteva fare meglio. Non sono arrabbiato, abbiamo i nostri pregi e difetti. Noi non abbiamo fatto una delle migliori partite e non si può vincere sempre".