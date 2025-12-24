Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Natale di lavoro per la Lazio, Sarri prepara la sfida all'Udinese

24 Dic 2025 - 11:40

Maurizio Sarri, incassata la buona notizia dello sblocco totale del mercato, continua a preparare la sfida all'Udinese. La squadra, infatti, si allenerà anche nella mattina di Natale e Santo Stefano. Il tecnico della Lazio, però, arriverà in Friuli facendo ancora una volta i conti con l'emergenza, soprattutto a centrocampo: contro i bianconeri, infatti, mancheranno Rovella, Basic e Guendouzi, oltre a Dele-Bashiru e Dia impegnati in Coppa d'Africa. La nota positiva, però, sarà il ritorno di Zaccagni dalla squalifica e probabilmente anche quello di Isaksen che sta recuperando dopo l'infortunio e punta alla convocazione. Anche in virtù di questo il tecnico sta pensando a un cambio modulo con un 4-4-2 iniziale al posto del consueto 4-3-3. Nel frattempo la società, dal 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, pubblicherà su alcuni circuiti di comunicazione della città di Roma i propri auguri con il messaggio "Ai laziali. Alla città. Buon Natale". 

Ultimi video

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:22
Milan-Como... a San Siro

Milan-Como... a San Siro

01:46
Inter, il futuro di Chivu

Inter, il futuro di Chivu

02:19
Milan, nostalgia Riad 24

Milan, nostalgia Riad 24

02:10
Napoli sempre più grande

Napoli sempre più grande

01:04
De Laurentiis euforico

De Laurentiis euforico

01:47
Bologna, la delusione

Bologna, la delusione

02:31
La gioia del Napoli

La gioia del Napoli

01:56
Le pagelle di Frank Piantanida

Le pagelle di Frank Piantanida

02:03
Il mercato delle grandi

Il mercato delle grandi: caccia al super affare

00:45
MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:12
Lazio, respinto il ricorso: confermate le due giornate di squalifica a Basic
12:44
Roma, Dovbyk ed Hermoso verso il rientro. Differenziato per Bailey
11:40
Natale di lavoro per la Lazio, Sarri prepara la sfida all'Udinese
10:30
Milan, nessun rimpianto al West Ham per Füllkrug: "Qui non ha reso..."
23:45
Osimhen e Lookman, arrivo show allo stadio: il video della Nigeria è subito virale