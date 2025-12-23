Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Folorunsho fuori un mese

23 Dic 2025 - 22:25

Un gol che è costato caro: il centrocampista del Cagliari Folorunsho fuori un mese dopo l'infortunio riportato in occasione della prima rete in rossoblu domenica scorsa contro il Pisa. L'ex Napoli e Fiorentina aveva realizzato di testa il gol del momentaneo pareggio contro i toscani, ma nello slancio era finito contro il palo. Il giocatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Sarà costretto a saltare almeno sei partite: nel mirino la gara casalinga contro il Verona alla 23esima giornata. Il Cagliari in questo campionato ha già perso Belotti e Felici (entrambi crociato) e Zè Pedro per un mese. In fase di recupero Mina e Borrelli, già utilizzati contro il Pisa ma non ancora al cento per cento.

Ultimi video

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:22
Milan-Como... a San Siro

Milan-Como... a San Siro

01:46
Inter, il futuro di Chivu

Inter, il futuro di Chivu

02:19
Milan, nostalgia Riad 24

Milan, nostalgia Riad 24

02:10
Napoli sempre più grande

Napoli sempre più grande

01:04
De Laurentiis euforico

De Laurentiis euforico

01:47
Bologna, la delusione

Bologna, la delusione

02:31
La gioia del Napoli

La gioia del Napoli

01:56
Le pagelle di Frank Piantanida

Le pagelle di Frank Piantanida

02:03
Il mercato delle grandi

Il mercato delle grandi: caccia al super affare

00:45
MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

I più visti di Calcio

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Osimhen e Lookman, arrivo show allo stadio: il video della Nigeria è subito virale
23:15
32 daspo ai tifosi della Fiorentina per gli scontri del 4 agosto 2024
22:25
Cagliari, Folorunsho fuori un mese
21:03
Atalanta, Pasalic in gruppo: domenica con l'Inter ci sarà
20:08
McTominay: la rovesciata con la Scozia diventa un quadro alla National Gallery