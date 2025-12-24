Milan, nessun rimpianto al West Ham per Füllkrug: "Qui non ha reso..."

Il mercato non ha nemmeno aperto i battenti e il Milan ha già abbracciato il suo nuovo centroavanti. Manca solo l'annuncio ufficiale prima che Niclas Füllkrug si possa considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. L'operazione è definita in tutti i suoi termini: il tedesco arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto intorno ai 5 milioni di euro. Nuno Espirito Santo, tecnico degli Hammers, ha voluto salutarlo così: "Gli auguriamo ogni bene. Chiaramente qui le cose non hanno funzionato: ha avuto molti piccoli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità". Al Milan si augurano che l'ex Borussia Dortmund si sia lasciato alle spalle la sfortuna delle ultime due stagione.