Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Milan, nessun rimpianto al West Ham per Füllkrug: "Qui non ha reso..."

24 Dic 2025 - 10:30

Il mercato non ha nemmeno aperto i battenti e il Milan ha già abbracciato il suo nuovo centroavanti. Manca solo l'annuncio ufficiale prima che Niclas Füllkrug si possa considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. L'operazione è definita in tutti i suoi termini: il tedesco arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto intorno ai 5 milioni di euro. Nuno Espirito Santo, tecnico degli Hammers, ha voluto salutarlo così: "Gli auguriamo ogni bene. Chiaramente qui le cose non hanno funzionato: ha avuto molti piccoli infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità". Al Milan si augurano che l'ex Borussia Dortmund si sia lasciato alle spalle la sfortuna delle ultime due stagione. 

Ultimi video

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

01:54
DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

01:09
MCH NATALE SOLIDALE DELLA CREMONESE MCH

Il Natale solidale della Cremonese

02:00
Il rinnovo di Yldiz

Il rinnovo di Yldiz

02:26
McKennie colonna Juve

McKennie colonna Juve

01:22
Milan-Como... a San Siro

Milan-Como... a San Siro

01:46
Inter, il futuro di Chivu

Inter, il futuro di Chivu

02:19
Milan, nostalgia Riad 24

Milan, nostalgia Riad 24

02:10
Napoli sempre più grande

Napoli sempre più grande

01:04
De Laurentiis euforico

De Laurentiis euforico

01:47
Bologna, la delusione

Bologna, la delusione

02:31
La gioia del Napoli

La gioia del Napoli

01:56
Le pagelle di Frank Piantanida

Le pagelle di Frank Piantanida

02:03
Il mercato delle grandi

Il mercato delle grandi: caccia al super affare

00:45
MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

03:12
MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

I più visti di Calcio

DICH GATTUSO A VIVO AZZURRO 23/12 DICH

Gattuso: "Grande appartenenza, dobbiamo evitare lo stesso errore di 4 anni fa"

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

MCH ARRIVO NAPOLI IN CITTA' POST SUPERCOPPA MCH

Il Napoli campione è tornato in Italia, ma i tifosi...

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

MCH ARRIVO FULLKRUG HOTEL MELIA' 22/12 MCH

Milan, ecco Fullkrug: il tedesco è sbarcato a Milano

MCH ARRIVO BOLOGNA POST SUPERCOPPA MCH

Il Bologna torna in Italia dopo la finale di Superocoppa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:12
Lazio, respinto il ricorso: confermate le due giornate di squalifica a Basic
12:44
Roma, Dovbyk ed Hermoso verso il rientro. Differenziato per Bailey
11:40
Natale di lavoro per la Lazio, Sarri prepara la sfida all'Udinese
10:30
Milan, nessun rimpianto al West Ham per Füllkrug: "Qui non ha reso..."
23:45
Osimhen e Lookman, arrivo show allo stadio: il video della Nigeria è subito virale