32 daspo ai tifosi della Fiorentina per gli scontri del 4 agosto 2024

I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 4 agosto 2024, quando, prima dell'incontro di calcio amichevole Fiorentina-Montpellier, sono giunte diverse segnalazioni alla centrale operativa della Questura fiorentina di scontri in atto tra diverse persone sul ponte Giovanni da Verrazzano angolo Lungarno Colombo. Gli approfondimenti svolti dalla Digos hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni alla base degli scontri. In particolare si è accertato che diversi ultras francesi della squadra del Montpellier erano arrivati a Firenze con il chiaro intento di cercare lo scontro con gli ultras fiorentini, non avendo la possibilità di assistere all'incontro calcistico programmato per l'inadeguatezza dell'impianto sportivo del Viola Park ad ospitare tifoserie rivali.