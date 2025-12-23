Logo SportMediaset

Calcio

32 daspo ai tifosi della Fiorentina per gli scontri del 4 agosto 2024

23 Dic 2025 - 23:15
© Getty Images

Il questore della provincia di Firenze ha emesso 32 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi fiorentini, ventiquattro dei quali con durata tra 1 e i 5 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 10 anni con la prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 4 agosto 2024, quando, prima dell'incontro di calcio amichevole Fiorentina-Montpellier, sono giunte diverse segnalazioni alla centrale operativa della Questura fiorentina di scontri in atto tra diverse persone sul ponte Giovanni da Verrazzano angolo Lungarno Colombo. Gli approfondimenti svolti dalla Digos hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e le motivazioni alla base degli scontri. In particolare si è accertato che diversi ultras francesi della squadra del Montpellier erano arrivati a Firenze con il chiaro intento di cercare lo scontro con gli ultras fiorentini, non avendo la possibilità di assistere all'incontro calcistico programmato per l'inadeguatezza dell'impianto sportivo del Viola Park ad ospitare tifoserie rivali.

I francesi, viaggiando a bordo di minivan incolonnati sul Lungarno Colombo con i portelloni laterali aperti, in prossimità dell'intersezione con il ponte Giovanni da Verrazzano, erano stati sorpresi dagli ultras fiorentini organizzati. L'intera azione, durata un paio di minuti, coinvolse in totale circa 80 ultras delle due opposte frange, di cui 32 fiorentini, armati di aste e cinghie, con volto travisato da caschi da moto, passamontagna e cappucci, e circa 50 ultras francesi del Montpellier, scesi da un'auto e da 5 minivan, dando vita a una violenta rissa. 

