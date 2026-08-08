Juventus, Spalletti: "L'Inter è stata più squadra di noi, dobbiamo fare dei passi in avanti"

"Nel primo tempo l'Inter ha fatto vedere di essere più squadra di noi, questo è un processo che dobbiamo assolutamente fare perché dobbiamo fare dei passi in avanti". Lo ha detto Luciano Spalletti dopo la sconfitta della Juventus nell'amichevole disputata contro l'Inter a Perth, in Australia. "L'impatto di Alajbegovic e Kolo Muani? Io li valuto bene, li ho guardati attentamente e li conosco bene, sono cose che ci fanno stare tranquilli però poi devono raggiungere una condizione perché sono arrivati da tre giorni. Forse è stata anche una forzatura chiedergli di giocare un tempo - ha ammesso l'allenatore bianconero - Sono calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio però poi c'è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri e a diventare squadra".