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Juventus, Spalletti: "L'Inter è stata più squadra di noi, dobbiamo fare dei passi in avanti"

L'allenatore bianconero ha parlato dopo la sconfitta nell'amichevole di Perth con l'Inter 

08 Ago 2026 - 16:56
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"Nel primo tempo l'Inter ha fatto vedere di essere più squadra di noi, questo è un processo che dobbiamo assolutamente fare perché dobbiamo fare dei passi in avanti". Lo ha detto Luciano Spalletti dopo la sconfitta della Juventus nell'amichevole disputata contro l'Inter a Perth, in Australia. "L'impatto di Alajbegovic e Kolo Muani? Io li valuto bene, li ho guardati attentamente e li conosco bene, sono cose che ci fanno stare tranquilli però poi devono raggiungere una condizione perché sono arrivati da tre giorni. Forse è stata anche una forzatura chiedergli di giocare un tempo - ha ammesso l'allenatore bianconero - Sono calciatori forti, che hanno un livello importante di calcio però poi c'è da vedere come riusciremo a trovare gli equilibri e a diventare squadra".

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