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Pagelle Juventus: Di Gregorio è un problema serio, Alajbegovic è da rivedere ma Conceiçao è già in forma

Impietosa staffetta David-Kolo Muani: il francese in pochi minuti dimostra come deve giocare un centravanti di Spalletti 

di Enzo Palladini
08 Ago 2026 - 15:21
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JUVENTUS 

Di Gregorio 4,5 - Primo gol subito in questo precampionato dopo venti minuti di gioco. Non esente da colpe, il portiere bianconero, sorpreso da un tiro preciso ma non potente. Un paio di parate lo riabilitano nel primo tempo, ma un pasticcio sul 2-0 di Diouf gli abbassa pesantemente il voto. Un problema per la Juve. 

Kalulu 6 - Probabilmente Spalletti gl affiderebbe anche le chiavi di casa, perché sa che su di lui può sempre contare sia nella fase difensiva che in quella di costruzione. 

Dal 1' st Celik 6 - Su di lui non ci sono mai dubbi, la presenza sulla fascia destra è puntuale e precisa.

Bremer 6 - Il suo ritorno è di per sè un'ottima notizia, anche se la condizione ancora non perfetta lo porta a commettere qualche fallo che normalmente non farebbe e a temporeggiare un po' in certi interventi. Dettagli, perché la strada è quella giusta.   

Dal 20' st Rugani 5 - Qualche incertezza, un fallo da ammonizione su Iddrissou. Non una gran serata. 

Kelly 6,5 - Sembra diventato indispensabile nella difesa bianconera, sia per le chiusure sia per i lanci precisi.  

Dal 1' st Cabal 6 - Da centrale sa giocare e si vede, ovviamenrte nelle uscite non è la stessa musica suonata da Kelly. 

Cambiaso 6 - Quello di esterno basso sinistro in questo momento è il ruolo in cui sembra garantire il rendimento migliore, anche senza grandi lampi. 

Locatelli 6 - Dove nasce l'azione della squadra, lui c'è, sempre e comunque. Ovviamente non bisogna chedergli giocate illuminanti e decsive, però lui c'è e i compagni lo sanno. 

Dal 20' st Miretti 6,5 - Riesce a incidere nello spezzone di partita che gli viene concesso, con l'imbucata magistrale per il 2-1 di Conceiçao. .

Douglas Luiz 6,5 - Certe intuizioni, soprattutto quando si tratta di giocare in verticale, sono quelle del giocatore ammitrato qualche anno fa e molto considerato a livello internazionale. Vorrebbe restare e si vede.

Dal 1' st Koopmeiners 6 - Si mette lì in mezzo al campo, non tenta grandi giocate, svolte il suo compitino. 

Zhegrova 6,5 - In fiducia dopo il gol al Chelsea, conferma le buone impressioni trasmesse a Spalletti con alcune delle sue giocate preziose. 

Dal 1' st Conceiçao 7 - Ha molta voglia, tenta le sue sterzate solite e poi va a segnare il gol del 2-1 con grande determinazione. Sembra già vicino alla forma-campionato. 

McKennie 6,5 - Le fatiche del Mondiale sembrano non avere scalfito le sue prestazioni atletiche, che restano ottime così come la sua disponibilità di adattamento a varie posizioni in campo. 

Dal 20' st Arthur 5 - Cammina per il campo, senza dare molto alla causa della squadra. 

Yildiz 5,5 - Palesemente lontano dalla condizione fisica ideale, cerca vita facile e passaggi comodi sulla fascia sinistra, in attesa di tempi migliori. 

Dal 1' st Alajbegovic 5,5 - In piena fase di ambientamento, però qualche cosa di bello fa vedere prima di sbagliare due occasioni da gol abbastanza importanti. 

David 5 - Si trova nella stessa condizione della passata stagione: viene cercato poco dai compagni perché spesso non si mette nelle condizioni di essere cercato. 

Dal 1' st Kolo Muani 6 - In pochi minuti fa vedere a tutti come deve giocare una punta vertice in una squadra allenata da Spalletti. Anche in mezzo alle difficoltà. 

Allenatore Spalletti 6 - Ha preso gol per la prima volta, ma ha anche fatto vedere qualche soluzione interessante. 

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