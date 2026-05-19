Juventus, senza la Champions futuro in salita non solo per un anno

Non ballano solo 28,2 milioni di euro tra qualificarsi per la prossima Champions League e accontentarsi dell'Europa League. Alla Juventus, a 90' dal salutare la massima competizione europea per club, lo sanno bene. Il problema, infatti, è che il mancato accesso tra le prime quattro rischia di condizionare il prossimo futuro e non solo la prossima stagione. La forbice delle entrate è destinata ad allargarsi con il passare dei mesi: basti pensare che se gli ottavi di Champions valgono 75 milioni, la vittoria dell'Europa Leage ne fa incassare meno di 50.