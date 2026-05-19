Juventus, senza la Champions futuro in salita non solo per un anno
La mancata qualificazione influirà negativamente sugli introiti legati a sponsor e biglietti, ma condizionerà anche il settlement agreement con la Uefa e la corsa al Mondiale per club 2029di Alberto Gasparri
Non ballano solo 28,2 milioni di euro tra qualificarsi per la prossima Champions League e accontentarsi dell'Europa League. Alla Juventus, a 90' dal salutare la massima competizione europea per club, lo sanno bene. Il problema, infatti, è che il mancato accesso tra le prime quattro rischia di condizionare il prossimo futuro e non solo la prossima stagione. La forbice delle entrate è destinata ad allargarsi con il passare dei mesi: basti pensare che se gli ottavi di Champions valgono 75 milioni, la vittoria dell'Europa Leage ne fa incassare meno di 50.
Ma i problemi legati agli introiti non si fermano qui. Partendo dalla vendita dei biglietti (e del merchandising) allo stadio, con il botteghino che rischia di essere penalizzato con un taglio di circa il 30% degli incassi, visto che i prezzi sono gioco forza destinati a ridursi.
Poi ci sono gli sponsor. La quasi totalità, almeno per quanto riguarda i top brand, prevede dei bonus legati ai risultati, ma anche alla partecipazione alla Champions League, che offre maggiore visibilità rispetto alle altre competizioni Uefa. E pure qui i segni "-" si sommeranno agli altri.
Tutto questo, poi, è legato a doppio nodo al settlement agreement del triennio a venire, che subirà dei condizionamenti visto che le entrate saranno notevolmente ridotte. Con forti ripercussioni sul mercato. Tradotto: bisognerà vendere qualche giocatore importante per poter operare sulle entrate (a basso costo) e sul rifacimento della rosa.
C'è poi la parte puramente sportiva. Non giocare, anche se per un solo anno, la Champions League, significa di fatto essere tagliati fuori dalla qualificazione al prossimo Mondiale per club, che si giocherà nel 2029 in sede ancora da stabilire. A meno che la Juve non vinca l'ex Coppa dei Campioni a brevissimo, sarà determinante il ranking e senza i punti Champions della stagione 2026-2027 le speranze si assottigliano di non poco.
Insomma, una bella grana, che al fischio finale del derby rischia di trasformarsi da incubo in realtà.