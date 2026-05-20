MANOVRE BIANCONERE

Juve, brutte notizie dalla Spagna per Bernardo Silva: Atletico Madrid all'assalto, Simeone ha un piano

I Colchoneros vogliono rendere il 31enne il nuovo leader della squadra dopo l'addio di Griezmann

20 Mag 2026 - 16:21
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Brutte notizie dalla Spagna per la Juventus. L'Atletico Madrid di Simeone infatti, sarebbe entrato prepotentemente in corsa per assicurarsi Bernardo Silva, obiettivo dichiarato dei bianconeri. Lo rivela Marca che aggiunge alcuni dettagli del progetto che i Colchoners hanno in testa per il portoghese. Nelle idee di Simeone infatti, il 31enne diventerebbe il nuovo leader della squadra prendendo quindi il posto di Antoine Griezmann, pronto a iniziare l'avventura con l'Orlando City.

Bernardo Silva, 31 anni, che si appresta a salutare il Manchester City da parametro zero dopo nove anni, sarà un pilastro del Portogallo ai prossimi Mondiali: dalla sua, oltre la grande qualità, ha anche la capacità di giocare in più ruoli, ossia sulla fascia ma anche dietro una punta. Con i Citizens ha regalato 76 assist e siglato 77 gol in 459 partite. Numeri importanti che non a caso lo avevano reso l'assoluta priorità della Juve per l'estate. I bianconeri si sono mossi da tempo con il noto agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico Madrid e la probabile mancata partecipazione della Vecchia Signora alla Champions League hanno messo l'affare più che in salita.

LE ALTERNATIVE: CI SONO SALAH E FABIAN RUIZ

Se Bernardo Silva dovesse scegliere un altro progetto, la Juve pescherà altrove un rinforzo di talento. Secondo Tuttosport, i bianconeri valutano l'ex Inter Mateo Kovacic, in uscita dal Manchester City con la fine dell'era targata Pep Guardiola, ma potrebbero muoversi anche per Salah, ai saluti con il Liverpool. L'egiziano ritroverebbe così Spalletti dopo la fortunata avventura alla Roma. Il 33enne è in scadenza nel 2027 così come Fabian Ruiz, adesso al Psg. Attenzione anche a Brahim Diaz, altro nome in orbita Juventus da diverse settimane. Classe 1999, con il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe salutare i Blancos che si apprestano a riabbracciare Nico Paz in attacco.      

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