Juve, brutte notizie dalla Spagna per Bernardo Silva: Atletico Madrid all'assalto, Simeone ha un piano

Bernardo Silva, 31 anni, che si appresta a salutare il Manchester City da parametro zero dopo nove anni, sarà un pilastro del Portogallo ai prossimi Mondiali: dalla sua, oltre la grande qualità, ha anche la capacità di giocare in più ruoli, ossia sulla fascia ma anche dietro una punta. Con i Citizens ha regalato 76 assist e siglato 77 gol in 459 partite. Numeri importanti che non a caso lo avevano reso l'assoluta priorità della Juve per l'estate. I bianconeri si sono mossi da tempo con il noto agente Jorge Mendes, ma l'inserimento dell'Atletico Madrid e la probabile mancata partecipazione della Vecchia Signora alla Champions League hanno messo l'affare più che in salita.