IL CASO

Juve, lite in campo Locatelli-Vlahovic: maxi-multa dalla società

I due erano stati protagonisti di un acceso battibecco a distanza durante la partita contro la Fiorentina

19 Mag 2026 - 12:07
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Il nervosismo per la sconfitta costerà parecchio a Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, protagonisti, domenica scorsa, di un acceso battibecco a distanza nel corso della gara contro la Fiorentina. La lite, che non è passata inosservata ai tifosi presenti all'Allianz Stadium ed è subito rimbalzata sui social, ha costretto la Juventus a prendere provvedimenti, comminando a entrambi una pesante multa. 

Un modo per dare un segnale a tutta la squadra in vista del derby di domenica prossima, tappa decisiva per la rincorsa Champions dei bianconeri, non più padroni del loro destino e legati alle eventuali sventure di Milan, Roma e Como. 

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