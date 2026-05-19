Juve, lite in campo Locatelli-Vlahovic: maxi-multa dalla società

Il nervosismo per la sconfitta costerà parecchio a Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli, protagonisti, domenica scorsa, di un acceso battibecco a distanza nel corso della gara contro la Fiorentina. La lite, che non è passata inosservata ai tifosi presenti all'Allianz Stadium ed è subito rimbalzata sui social, ha costretto la Juventus a prendere provvedimenti, comminando a entrambi una pesante multa.



Un modo per dare un segnale a tutta la squadra in vista del derby di domenica prossima, tappa decisiva per la rincorsa Champions dei bianconeri, non più padroni del loro destino e legati alle eventuali sventure di Milan, Roma e Como.