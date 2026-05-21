Da Neymar e Yamal: il mondiale per club della Kings League si giocherà a Milano

21 Mag 2026 - 20:00
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© Ufficio Stampa

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La Kings League ha annunciato oggi che l'Italia ospiterà la Kings World Cup Clubs 2026, che si svolgerà a Milano dal 26 luglio al 1° agosto. La competizione internazionale, della durata di una settimana, vedrà la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutto l'ecosistema globale della Kings League, riunendo fuoriclasse, content creator, icone del calcio e community di tifosi per l'evento clou del calendario calcistico della lega.
 
Tra le squadre che partecipano alla competizione ci sono anche quelle guidate da stelle del calcio di fama mondiale, creator e streamer, tra cui Neymar Jr., Lamine Yamal, Kelvin Oliveira, Hasan Salihamidžić, Ibai Llanos, DjMaRiiO, Blur e altre figure di spicco del mondo dello sport e dell'intrattenimento digitale.

L'Italia è stata scelta come sede della terza edizione del torneo grazie alla sua straordinaria combinazione di tradizione calcistica, passione dei tifosi, appeal in termini di intrattenimento e cultura digitale in forte espansione. Questa scelta fa seguito al grande successo riscosso dalla competizione nazionale Kings League Lottomatica.sport, che dal suo lancio lo scorso anno ha generato un incredibile coinvolgimento della community italiana e un'enorme risposta da parte di tifosi, creatori di contenuti e partner. Dopo aver ospitato la Kings World Cup Nations nel gennaio 2025, l’Italia diventa quindi la prima nazione del circuito Kings League a organizzare sia il mondiale per nazioni sia quello dedicato ai club.
 
La Kings World Cup Club incorona il campione del mondo proveniente dall'ecosistema della Kings League, in rapida espansione, che ora comprende sette campionati nazionali: Brasile, Francia, Germania, Italia, MENA (Middle East and North Africa), Messico e Spagna.

I campioni in carica Los Troncos FC della Kings League Spagna andranno in Italia per difendere il titolo conquistato a Parigi alla Kings World Cup Club 2025. Affronteranno squadre tra cui i Furia FC di Neymar e i G3X FC di Kelvin Oliveira provenienti dalla Kings League Brasile; i La Capital CF di Lamine Yamal e i Porcinos FC di Ibai Llanos provenienti dalla Kings League Spagna; e i primi campioni in assoluto della Kings League Germania, i No Rules FC, guidati dalla leggenda della Bundesliga Hasan Salihamidžić e da suo figlio Nick. L’Italia sarà rappresentata dagli Alpak FC dello streamer Frenezy, vincitori dello Split 2, dagli Underdogs FC di Mirko Cisco, primi classificati nella regular phase e dagli Stallions di Blur, top streamer italiano su Twitch, che hanno chiuso la regular phase dello Split 2 al terzo posto, dietro proprio ad Underdogs e Alpak.

La Kings World Cup Clubs è un evento di punta nel calendario della Kings League e una vetrina che mette in mostra il suo mix unico di competizione calcistica, narrazione guidata dai creator e coinvolgimento dei tifosi incentrato sul mondo digitale. Le prime due edizioni della World Cup si sono svolte in Messico, nel 2024, e in Francia (Parigi), nel 2025. La World Cup dello scorso anno a Parigi ha attirato un pubblico record per la Kings League, con oltre 102 milioni di spettatori in diretta streaming, 1,4 miliardi di impression e 950 milioni di visualizzazioni sui social media.
 
Ulteriori dettagli sulla Kings World Cup Clubs 2026, incluse le informazioni sulla sede e il formato del torneo, saranno resi noti nelle prossime settimane.

Squadre qualificate alla Kings World Cup Clubs 2026:

Kings League Brazil: DesimpaiN, G3X, Furia FC
Kings League Crédit Agricole France: Karasu
Kings League Germany: No Rules FC
Kings League Lottomatica.sport Italy: Alpak FC, Underdogs FC, Stallions
Kings League Openbank Mexico: Aniquiladores, Atlético Parceros FC
Kings League Spain: Los Troncos, Ultimate Móstoles, La Capital CF, Porcinos FC
Kings League MENA: DR7, FWZ

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