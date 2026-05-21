Da Neymar e Yamal: il mondiale per club della Kings League si giocherà a Milano

La Kings World Cup Clubs è un evento di punta nel calendario della Kings League e una vetrina che mette in mostra il suo mix unico di competizione calcistica, narrazione guidata dai creator e coinvolgimento dei tifosi incentrato sul mondo digitale. Le prime due edizioni della World Cup si sono svolte in Messico, nel 2024, e in Francia (Parigi), nel 2025. La World Cup dello scorso anno a Parigi ha attirato un pubblico record per la Kings League, con oltre 102 milioni di spettatori in diretta streaming, 1,4 miliardi di impression e 950 milioni di visualizzazioni sui social media.



Ulteriori dettagli sulla Kings World Cup Clubs 2026, incluse le informazioni sulla sede e il formato del torneo, saranno resi noti nelle prossime settimane.