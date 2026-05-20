Il Barcellona prepara l'assalto a Cambiaso: la Juve disposta ad ascoltare offerte

Il Barcellona piomba su Andrea Cambiaso. Dall’interesse, velato ma mai nascosto negli scorsi mesi, a un principio di trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane. Il laterale della Juventus è da tempo un giocatore gradito al tecnico dei blaugrana Hansi Flick per la sua duttilità e intelligenza tattica. L’allenatore tedesco, che ha appena rinnovato con il club fino al 2028, lo considera un profilo idoneo alla sua idea di calcio e a quella del club.