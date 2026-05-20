Il Barcellona prepara l'assalto a Cambiaso: la Juve disposta ad ascoltare offerte
La richiesta dei bianconeri per il giocatore, in scadenza nel 2029, si aggira attorno ai 50 milionidi Orazio Accomando
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Il Barcellona piomba su Andrea Cambiaso. Dall’interesse, velato ma mai nascosto negli scorsi mesi, a un principio di trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane. Il laterale della Juventus è da tempo un giocatore gradito al tecnico dei blaugrana Hansi Flick per la sua duttilità e intelligenza tattica. L’allenatore tedesco, che ha appena rinnovato con il club fino al 2028, lo considera un profilo idoneo alla sua idea di calcio e a quella del club.
Dopo un contatto esplorativo con gli agenti del calciatore, è attesa la mossa ufficiale del Barcellona. La dirigenza della Juventus, a differenza di quanto fatto un anno e mezzo fa con il Manchester City, è disposta ad ascoltare offerte per Cambiaso, soprattutto in caso – oggi assai probabile – di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Difficile che la cifra si avvicini ai 70 milioni chiesti a Guardiola: oggi la richiesta della Juventus si aggira attorno ai 50 milioni.
Cambiaso ha un contratto con la Juve fino al 2029 e percepisce un ingaggio che sfiora i 2.5 milioni di euro a stagione. Tre gol e 5 assist ma anche tante, troppe prestazioni altalenanti, che potrebbero convincere la dirigenza bianconera e lo stesso Spalletti ad accettare l’offerta dei campioni di Spagna.