Arabia, niente titolo per Inzaghi: la doppietta di Ronaldo firma il successo dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo l'ha fatto di nuovo. Doppietta al Damac (973 gol in carriera) nell'ultima giornata di Saudi Pro League, poker servito per il 4-1 finale e titolo dell'Arabia Saudita portato a casa dopo un inseguimento lungo tre stagioni e mezzo.
L'Al Nassr trionfa in campionato, guidata anche dalle reti di Mané e Coman prima dei due gol di CR7 e si riscatta dalla delusione della sconfitta nella finale della AFC Champions League 2, di fatto l'equivalente dell'Europa League per l'Asia.
Niente da fare invece per l'Al Hilal di Simone Inzaghi, a cui non basta la vittoria per 1-0 sul campo dell'Al Fayha per superare i rivali in classifica, che non hanno steccato nella gara decisiva. La squadra del tecnico piacentino, che può contare su giocatori come Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez, chiude a due punti di distanza dai rivali, dopo che a gennaio era stata avanti anche di 7 punti.