Arabia, niente titolo per Inzaghi: la doppietta di Ronaldo firma il successo dell'Al Nassr

21 Mag 2026 - 21:58
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Cristiano Ronaldo l'ha fatto di nuovo. Doppietta al Damac (973 gol in carriera) nell'ultima giornata di Saudi Pro League, poker servito per il 4-1 finale e titolo dell'Arabia Saudita portato a casa dopo un inseguimento lungo tre stagioni e mezzo. 

L'Al Nassr trionfa in campionato, guidata anche dalle reti di Mané e Coman prima dei due gol di CR7 e si riscatta dalla delusione della sconfitta nella finale della AFC Champions League 2, di fatto l'equivalente dell'Europa League per l'Asia. 

Niente da fare invece per l'Al Hilal di Simone Inzaghi, a cui non basta la vittoria per 1-0 sul campo dell'Al Fayha per superare i rivali in classifica, che non hanno steccato nella gara decisiva. La squadra del tecnico piacentino, che può contare su giocatori come Benzema, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Theo Hernandez, chiude a due punti di distanza dai rivali, dopo che a gennaio era stata avanti anche di 7 punti.

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