Arsenal, per Arteta festa Premier solitaria: "Ero a fare un barbecue"

A far cosa? "Ho acceso il fuoco con la legna e sentivo i rumori dal salotto, non volevo guardare il City e ho iniziato un barbecue. Poi mio figlio ha aperto la porta e mi è corso incontro: 'Papà, siamo campioni' e mi ha abbracciato. Dopo sono arrivati anche mia moglie e gli altri figli. È stata una delle emozioni più forti che abbia mai provato".