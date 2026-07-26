Inter, Diouf: "Felice per i gol e la vittoria. Lavoro per giocare nel nuovo ruolo"

Andy Diouf prova a prendersi l'Inter. Il francese, reinventato esterno da Chivu nella prima stagione a Milano, è stato tra i protagonisti delle prime due amichevoli dei nerazzurri con ben 4 gol segnati. Tre di questi sono arrivati proprio dall'out di destra, dove il classe 2003 sembra sentirsi sempre più a suo agio: "Ho buone sensazioni, ma siamo solo all’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno. Facciamo un passo alla volta", le sue prime parole dopo il successo in rimonta contro il Karlsruher ottenuto proprio grazie alla sua doppietta nel recupero. Un gesto tecnico, quello mostrato sul secondo gol, nel bagaglio dell'ex Lens: "Quando controllo il pallone, guardo subito la porta. Ci provo spesso in allenamento e provo a fare le stesse cose in partita. Quando sono in campo provo a giocare sempre con le mie qualità nell'uno contro uno e coi compagni”. Poi un commento sulla nuova posizione da esterno: "Come ho detto voglio solo cercare di fare il massimo, aiutare la squadra. Mi sento bene in campo, ma devo lavorare tanto perché non è la mia posizione naturale"