Lazio a valanga sul Flaminia, Gattuso contento a metà: "Rosa incompleta"

"Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 6-0 contro la Flaminia Civita Castellana. L'allenatore biancoceleste, poi, sottolinea la propria gioia per i gol che "non devono arrivare dagli attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio", mentre sulle condizioni della squadra ammette come "abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares che gli fa male un po' il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture. Stiamo gestendo e sono contento", conclude.