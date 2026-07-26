Lazio a valanga sul Flaminia, Gattuso contento a metà: "Rosa incompleta"

26 Lug 2026 - 20:44
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© Foto da web

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Dopo il successo contro la Primavera, per la Lazio anche il secondo test pre campionato porta in dote una vittoria. I biancocelesti di Gattuso, infatti, nella gara disputata a Formello hanno battuto 6-0 la Flaminia Civita Castellana. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Cancellieri dopo appena due minuti di gioco con Dele-Bashiru prima e Bordon poi a fissare il risultato sul 3-0 all'intervallo. Nella ripresa, alla quale ha assistito anche il presidente Claudio Lotito seduto vicino al ds Fabiani, ecco i gol di Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore a fissare il punteggio sul 6-0 finale. Adesso, per la Lazio, ci sarà una breve pausa con gli allenamenti che riprenderanno il 29 luglio, sempre a Formello, e le prossime amichevoli che vedranno i biancocelesti impegnati il 1 agosto contro l'Avellino, mentre il giorno seguente sfideranno l'Ascoli in trasferta.

Gattuso contento a metà

 "Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, chapeau alla volontà di questi ragazzi. Ci manca qualcosina e lo sappiamo, speriamo di riuscire a completare la rosa". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 6-0 contro la Flaminia Civita Castellana. L'allenatore biancoceleste, poi, sottolinea la propria gioia per i gol che "non devono arrivare dagli attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare con coraggio", mentre sulle condizioni della squadra ammette come "abbiamo solo piccoli problemi, tranne Tavares che gli fa male un po' il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture. Stiamo gestendo e sono contento", conclude.

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