Tutti pazzi per McKennie: da Spalletti e i tifosi è considerato un punto fermo della nuova Juve

Se non è ancora stato lanciato lo slogan "Santo subito!" poco ci manca. Weston McKennie è il nuovo punto fermo della rinascita bianconera sotto la gestione Spalletti. Certo, Yildiz, il ritrovato David, Thuram e Bremer balzano di più all'occhio, ma il centrocampista yankee è sempre nei pensieri e nelle dichiarazioni del suo allenatore e nei cuori e nei cori dei tifosi bianconeri. "E' come se fosse un attaccante centrale perfetto. Lotta, è forte di testa, ha un'elevazione impressionante e prende decisioni per fare risultati. Sarebbe un attaccante ideale", parole e musica dello Spallettone dopo la vittoria sul Napoli. "Posso dire che non vedevo Wes così felice da tempo. L’allenatore ha fatto decisamente la differenza", dichiarazioni di John McKennie, il papà.