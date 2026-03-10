Juve, un posto Champions e i piani per il futuro: Spalletti pensa al ritorno di Nico Gonzalez

Una squadra più a sua immagine e somiglianza. Dopo essere arrivato in corsa e aver dovuto allenare una Juventus costruita da altri, Luciano Spalletti sta già pensando alla sua versione ideale dei bianconeri della prossima stagione. Soprattutto ora che ha la certezza di restare ancora dalle parti della Continassa. Certo, molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions. I soldi dell'Europa che conta, fatalmente, orienteranno il mercato. Una cosa è certa, vuole più soluzioni sugli esterni e un attaccante di livello. Per la prima mission, oltre a valutare seriamente la possibilità di tenersi Boga, c'è anche l'intenzione di riportare a casa Nico Gonzalez, ora all'Atletico Madrid, e ritornato improvvisamente alla ribalta nell'ultima giornata di Liga contro la Real Sociedad.