Serie A, Juventus-Napoli 3-0: bianconeri dominanti, Spalletti spedisce Conte a -9 dall’Inter

• Dopo il gol nel match di andata, Kenan Yildiz è diventato il quinto giocatore della Juventus ad andare a segno in entrambi i match stagionali contro il Napoli nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (2019/20), Alessandro Del Piero (2000/01), Darko Kovacevic (2000/01) e Fabrizio Ravanelli (1994/95).

• La Juventus ha vinto un match di Serie A contro il Napoli con almeno tre gol di scarto per la prima volta dal 10 novembre 2013 (in casa anche in quel caso), quando sulla panchina bianconera c'era proprio Antonio Conte: reti di Fernando Llorente, Andrea Pirlo e Paul Pogba.

• Il Napoli ha perso un match di Serie A con almeno tre gol di scarto solo per la terza volta dall'arrivo di Antonio Conte, dopo lo 0-3 al Bentegodi contro l'Hellas Verona del 18 agosto 2024 e lo 0-3 al Maradona contro l'Atalanta il 3 novembre 2024.

• Kenan Yildiz ha realizzato otto gol e quattro assist in 21 gare di questo torneo: già uno in più rispetto alla scorsa stagione in Serie A (7G+4A), ma in 35 presenze.

• La Juventus ha segnato più di un gol in Serie A contro il Napoli per la prima volta dal 7 aprile 2021: 2-1 all’Allianz Stadium in quel caso, reti firmate da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Lorenzo Insigne.

• Dall'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus (lo scorso 1 novembre), tra le squadre di Serie A, nessuna ha ottenuto più risultati utili tra tutte le competizioni rispetto ai bianconeri: 16, frutto di 12 successi e quattro pareggi tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

• Dopo cinque successi e quattro pareggi, il Napoli torna a perdere un match tra tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso 14 dicembre: 1-0 in trasferta contro l’Udinese in quel caso.

• Il Napoli non ha vinto per tre trasferte consecutive tra tutte le competizioni (2N, 1P) per la prima volta dallo scorso settembre-ottobre: serie di quattro in quel caso.

• Dopo la sconfitta nel match d'andata contro il Napoli (1-2 il 7 dicembre scorso), la Juventus ha registrato sette vittorie con annesso clean sheet tra Serie A e Champions League: nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo tra tutte le competizioni dei top 5 campionati europei (sette come il Barcellona).

• La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata, lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 24 gare ufficiali.

• Jonathan David, che ha conquistato la sua 100ª vittoria nei maggiori cinque tornei europei, ha segnato per due gare casalinghe consecutive in campionato per la prima volta da aprile 2024: in Ligue 1 con il Lille in quel caso (v Marsiglia e Strasburgo).

• Jonathan David ha realizzato tre gol nelle ultime quattro partite di Serie A, lo stesso numero di reti realizzate dal canadese rispetto alle precedenti 26 gare di campionato tra Juventus e Lille.

• Grazie all'assist per Jonathan David, Manuel Locatelli ha preso parte ad un gol per la prima volta in questa Serie A; il centrocampista bianconero non prendeva parte ad una rete davanti ai suoi tifosi nella competizione dal 29 dicembre 2024 (passaggio vincente per Khéphren Thuram contro la Fiorentina).

• Manuel Locatelli ha tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A: dal suo esordio nel torneo (2015/16), tra i centrocampisti, solamente Piotr Zielinski (361), Marten de Roon (325), Nicolò Barella (323) e Bryan Cristante (321) hanno collezionato più gare nella competizione.

• In 13 presenze, Filip Kostic ha eguagliato il suo record di gol in una singola stagione di Serie A: tre gol come nel 2022/23 (in quel caso in 37 gare totali).

• Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto quota 300 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Napoli; dalla sua prima stagione con gli azzurri (2019/20) solamente quattro giocatori hanno tagliato prima questo traguardo con una singola maglia rispetto al capitano dei partenopei: Lautaro Martínez e Nicolò Barella (con l'Inter), Gianluca Mancini e Bryan Cristante (con la Roma).