Juventus, Pirlo: “Bravi a cancellare Barcellona, Dybala aveva bisogno del gol”

Andrea Pirlo conquista per la prima volta la seconda vittoria consecutiva in campionato e dopo il 3-1 di Marassi si dichiara molto soddisfatto della prova della sua Juventus: “Oggi l’atteggiamento era la cosa principale, siamo stati bravi a cancellare la partita di mercoledì a Barcellona - ha detto il tecnico, che poi ha esultato per il ritorno al gol di Dybala – Ne aveva bisogno, ora ci aspettiamo sempre di più”.

“Sapevamo che oggi avremmo trovato una squadra che voleva chiudersi – ha continuato Pirlo analizzando la gara - siamo stati bravi ad avere pazienza, abbiamo avuto sempre la partita in mano, ma la cosa più importante è stata l’atteggiamento: vogliamo essere sempre aggressivi, recuperare la palla, è meglio correre 5 metri avanti che 80 indietro. Questo deve essere l’atteggiamento sempre, non solo nelle partite importanti”.

“Il gol subito dà fastidio, ma siamo stati bravi a reagire. È una vittoria importante”, ha aggiunto poi il tecnico, che ha commentato il ritorno al gol di Dybala e l’abbraccio con l’argentino che l'ha seguito: “Paulo sta molto meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi mentalmente e fisicamente. Lo aspettavamo, è tornato al gol e adesso ci aspettiamo ancora di più. L’abbraccio? Se lo meritava, cercava questo gol da molte settimane. Era importante per lui, l'abbraccio va anche alla squadra, che l'ha sempre supportato in queste partite. Ha trovato il gol e ha fatto anche un'ottima prestazione".

Buone le prestazione anche di Bentancur (“Oggi ha fatto bene in entrambe le fasi”) e McKennie (“Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche, che sono da invasore, specie quando gioca Paulo che si defila un po'”), ma quello che più è piaciuto a Pirlo è stato l’atteggiamento generale: “Dobbiamo continuare con questa voglia di condurre le partite e otterremo i risultati” ha assicurato il tecnico.

