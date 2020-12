Serie A, Genoa-Juventus 1-3: Dybala e CR7 stendono i rossoblù

GENOA-JUVENTUS 1-3

La Juventus dà seguito all'impresa in Champions di Barcellona, batte 3-1 il Genoa nell'undicesima giornata di Serie A e per la prima volta da quando Andrea Pirlo siede in panchina ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Successo meritato a Marassi per i bianconeri, che dopo un primo tempo chiuso senza reti sbloccano la gara a inizio ripresa con Dybala, al primo gol in campionato. La rete dell'ex di Sturaro vale il pari poco dopo (61'), ma nel finale due rigori di CR7, alla centesima in bianconero, regalano i tre punti ai bianconeri e lasciano il Genoa sul fondo della classifica.





















































































































LA PARTITA

Dopo l'impresa di Barcellona in Champions, Pirlo si affida ancora a Cristiano Ronaldo, che taglia il traguardo delle 100 volte in bianconero, e al suo fianco dà una nuova occasione a Paulo Dybala dall’inizio. La sorpresa dell'ultima ora è la presenza di Bentancur in campo dal 1' (out Kulusevski) con lo spostamento sulla trequarti di McKennie, turno di riposo per Danilo. Per Maran invece è allarme difesa: il tecnico rossoblù deve fare i conti con 8 assenze di cui 4 difensori (Zapata, Criscito, Biraschi e Zappacosta) e in attacco opta per Scamacca con l’ex Pjaca.

L’avvio dei bianconeri è incoraggiante: dopo un minuto Di Bello annulla il gol di Rabiot perché il francese ha toccato la palla con la mano, poco dopo Perin vola per sventare il colpo di testa di McKennie, ma col passare dei minuti la pericolosità della Juve cala. Gli uomini di Pirlo pressano molto alto e muovono il pallone con un buon ritmo, ma non trovano mai la giocata decisiva nei pressi dell’area di rigore. Bentancur ci prova da fuori, Ronaldo prova a mettersi in proprio, ma i maggiori pericoli per la porta rossoblù nascono da calcio d’angolo. Il Genoa si difende con grande attenzione, tiene le linee molto strette e rende difficile ai bianconeri trovare gli spazi giusti facendo l’unica cosa che può fare vista l’emergenza: aspettare e provare a ripartire. Scamacca ha una chance nel finale della prima frazione ma Chiesa è bravissimo a recuperare, si va al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa comincia senza cambi e con Ronaldo che cerca subito il vantaggio ma trova solo l’esterno della rete. La Juve fa la partita, gioca costantemente nella trequarti dei rossoblù, ma non riesce a trovare lo spunto per graffiare, finché una spizzata di McKennie trova al momento giusto l’inserimento di Dybala, che batte Perin, sblocca il match e corre in panchina ad abbracciare Pirlo. Due minuti dopo la Juve troverebbe anche il raddoppio, ma il gol di Chiesa viene annullato per fuorigioco e sul capovolgimento di fronte, al primo tiro in porta della gara, il Genoa trova il pari con Sturaro, che viene perso da Alex Sandro e firma il secondo gol da ex ai bianconeri (61’).

Nonostante il pari la partita non cambia, la Juve continua ad attaccare e trova anche il gol del vantaggio, ma la rete di Dybala viene annullata ancora per fuorigioco. Maran dà il via alle sostituzioni inserendo Behrami e Destro per Sturaro e Scamacca, Pirlo risponde richiamando in panchina Rabiot e inserendo Morata alla ricerca della vittoria. Ronaldo va subito vicinissimo al gol di testa e Perin è super nel respingere, ma il portiere dei liguri non può nulla sul calcio di rigore di CR7, che festeggia le 100 presenze in bianconero segnando il gol del 2-1. Nel finale il Genoa si sbilancia e la Juve ha diverse occasioni per segnare il tris, che arriva ancora dal dischetto e ancora grazie a Ronaldo (79 gol in 100 gare con la Juve per il portoghese, che in stagione è infallibile dal dischetto: 6 su 6). Con questo successo i bianconeri agganciano il Napoli a meno uno dall’Inter, il Genoa resta penultimo con 6 punti (la vittoria manca dalla prima giornata).

LE PAGELLE

Perin 6,5 – Bravissimo nel primo tempo su McKennie e ancora più bravo nella ripresa a rispondere d’istinto sul tiro di Ronaldo, ma non può nulla sui tre gol incassati.

Rovella 5,5 – Partita di personalità per il baby talento rossoblù, che seppur fuori ruolo copre tanto campo, è prezioso in fase di interdizione e riesce anche a rendersi pericoloso da fuori. Prestazione insufficiente per l’ingenuità con cui regala il primo rigore ai bianconeri.

Sturaro 7 – Impreziosisce una gara di grande impegno e fatica con il secondo gol segnato da ex alla Juventus.

Dybala 7 – Pirlo gli concede un’occasione dandogli la maglia da titolare e lui risponde presente segnando la rete che sblocca la gara. Nel primo tempo si muove tantissimo su tutto il fronte offensivo senza mai trovare lo spunto giusto, nella ripresa trova la rete e si sblocca. Significativo l’abbraccio con Pirlo.

Cristiano Ronaldo 7 – Festeggia le 100 presenze in bianconero segnando una doppietta dagli 11 metri e aggiornando i suoi numeri da record. Decisivo anche quando non è nella serata migliore.

Alex Sandro 5,5 – In una gara in cui la difesa bianconera soffre pochissimo ha la colpa di perdersi Sturaro nell’occasione del gol dell’1-1.

IL TABELLINO

GENOA-JUVENTUS 1-3

GENOA (3-5-2): Perin 6,5; Goldaniga 6, Bani 6, Masiello 5,5; Sturaro 7 (22’st Behrami 6), Lerager 6, Radovanovic 5,5 (38’st Caso sv), Rovella 5,5 (38’st Pandev sv), Pellegrini 6; Pjaca 5,5 (28’st Shomurodov 6), Scamacca 5 (22’st Destro 6). A disp: Paleari, Zima, Czyborra, Behrami, Ghiglione, Zajc, Dumbravanu, Shomurodov, Pandev, Destro, Caso, Melegoni. All: Rolando Maran 6.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6,5 (54'st Dragusin sv), Bonucci 6, Alex Sandro 5,5; McKennie 6,5, Bentancur 6,5, Rabiot 5 (23’st Morata 6,5), Chiesa 6 (30’st Bernardeschi 6); Dybala 7 (30’st Kulusevski 6), Ronaldo 7. A disp: Buffon, Isreal, Danilo, Dragusin, Frabotta, Portanova, Ramsey, Kulusevski, Arthur, Bernardeschi, Morata, da Graca. All: Andrea Pirlo 6,5.

Marcatori: 12’st Dybala (J), 16’ st Sturaro (G), 32’st rig. Ronaldo, 43'st rig. Ronaldo (J)

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Rabiot (J), Goldaniga (G), McKennie

Espulsi:

LE STATISTICHE

Per la prima volta in questa Serie A la Juventus ha vinto due partite di fila: questo è stato il match di questo campionato in cui i bianoneri hanno subito meno tiri (solo 3) ed effettuato piú tiri nello specchio (10).

Solo sei punti per il Genoa: i liguri non hanno mai fatto peggio nelle prime 11 giornate di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (6 anche nel 2017/18).

Cristiano Ronaldo é diventato il primo giocatore a raggiungere i 400 successi nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Lo insegue in questa graduatoria Lionel Messi, a 365 (terzo Buffon a 350).

Solo il Milan (8) ha ricevuto piú rigori a favore della Juventus (4) in questo campionato.

Per la prima volta in carriera da quando é in Europa, Weston McKennie ha partecipato attivamente a un gol in 3 presenze consecutive (2 gol e 1 assist), considerando tutte le competizioni.

Era dal 4 luglio (162 giorni fa) che Paulo Dybala non segnava un gol in Serie A.

Il Genoa è la squadra contro cui Paulo Dybala ha segnato più gol in trasferta in Serie A (6 sui 7 totali rifilati al Grifone).

Era da giugno contro il Verona che Luca Pellegrini non forniva un assist vincente in Serie A.

La Juventus é la vittima preferita di Stefano Sturaro in Serie A: due dei suoi sei gol sono arrivati contro i bianconeri (in sole 4 presenze contro la Juve).

100ª presenza con la Juventus per Cristiano Ronaldo. Nella storia della Juventus solo due giocatori hanno segnato più gol del portoghese (79) nelle prime 100 gare in bianconero in tutte le competizioni: Omar Sivori (84) e Felice Borel (80).

Cristiano Ronaldo è andato a segno in tutte le 4 gare di Serie A contro il Genoa. In carriera con i club, solo contro una squadra ha giocato piú volte andando a segno in ogni match: la Juventus (sette).

Cristiano Ronaldo è a quota 31 gol in Serie A nel 2020. Nel massimo campionato solo tre giocatori hanno tagliato questo traguardo con la Juventus, il più recente Omar Sivori, nel 1961.

Solo Haaland (17), Lewandowski (16) e Kane (15) hanno segnato piú gol in tutte le competizioni di Ronaldo (14) tra chi gioca nei top-5 campionati europei 2020/21.