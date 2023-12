Juventus-Napoli, le pagelle: Gatti ci ha preso gusto, Kvara da horror

LE PAGELLE DI JUVE-NAPOLI

I voti dei protagonisti del big match dell'Allianz Stadiun tra bianconeri e partenopei

© Getty Images

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Una mostruosa parata su Di Lorenzo da pochi passi, innescato da un flipper tra Gatti e Bremer. Mezzo voto in meno per l'erroraccio che porta al pareggio di Osimhen, ma per sua fortuna il nigeriano è in posizione irregolare. Presenza numero 250 in Serie A.

Gatti 7 - Come contro il Monza ancora una volta decisivo. Il cross di Cambiaso è bello e preciso, lui è bravo a saltare in mezzo a Di Lorenzo e Rrahmani.

Bremer 5,5 - Si fa trovare fuori posizione quando Kvara si divora un gol già fatto. Poi è protagonista involontario del flipper con Gatti, ma Szczesny ci mette una pezza su Di Lorenzo.

Danilo 6 - Al rientro da titolare dopo oltre un mese, sbroglia subito una situazione pericolosa al primo minuto. Non è ancora al meglio, ma la sua esperienza è sempre d'aiuto alla squadra.

Cambiaso 7 - Sua la prima conclusione della Juve, un sinistro a lato di poco. Tiene bene Kvaratskhelia, innervosito dal clamoroso errore. Suo l'assist per Gatti. (Dal 47' st Rugani sv)

McKennie 6,5 - Motorino inesauribile, si trova a meraviglia con Cambiaso sulla fascia destra. È ormai un titolarissimo di questa squadra. E pensare che in estate aveva le valige in mano. (Dal 47' st Iling-Jr sv)

Locatelli 6 - Regia ordinata senza fronzoli. Recupera e pulisce palloni.

Rabiot 6 - Ha vissuto serate migliori, soprattutto in zona gol dove stasera non si vede mai. Per il resto la solita prestazione ordinata e combattiva

Kostic 5,5 - Il serbo si accende poco ed è meno incisivo che in altre giornate. Questa sera la forza della Juve è sull'asse di destra Cambiaso-McKennie.

Chiesa 6,5 - La Juve del primo tempo si accende solo grazie a un paio di strappi dei suoi: sul primo serve Vlahovic che spreca, sul secondo sbroglia Lobotka. Ci prova nella ripresa, ma non trova lo specchio. (Dal 37' st Kean sv)

Vlahovic 5,5 - Spreca un assist di Chiesa, con una conclusione respinta da Natan, ma poteva e doveva calciare molto meglio. Sfortunato in occasione del palo, ma McKennie era in leggero fuorigioco. Costretto a lasciare il campo dopo 70' per un problema muscolare al flessore. (Dal 25' st Milik 5,5 - Una ventina di minuti senza lasciare traccia).

All.: Allegri 6

NAPOLI

Meret 6 - Se non era per Gatti la sua gara sarebbe stata all'insegna della più grande tranquillità. Incolpevole sul colpo di testa che regala i tre punti alla Juve ed estromette il Napoli dalla lotta Scudetto.

Di Lorenzo 5,5 - Il suo match comincia con un tiro-cross che per poco non sorprende Szczesny. Poi il portiere polacco gli nega il gol con una super-parata. Ha anche lui qualche responsabilità sul gol di Gatti.

Rrahmani 5 - Troppo morbido in marcatura su Gatti che lo sovrasta di testa. Una leggerezza che costa carissima alla squadra.

Juan Jesus 6 - Tanti duelli fisici con Vlahovic che il brasiliano vince quasi sempre con le buone o con le cattive.

Natan 6 - Terzino improvvisato come contro l'Inter per le assenze di Mario Rui e Olivera, interpreta il ruolo spingendo pochissimo e tenendo la posizione. Bravissimo a respingere il sinistro di Vlahovic. (Dal 27' st Zanoli 5,5 - Una ventina di minuti in cui non combina un granché).

Anguissa 6 - Bene nel primo tempo quando recupera palloni e crea a destra la superiorità numerica con Politano e Di Lorenzo. Cala nella ripresa, tanto da pensare che oltre a un aspetto psicologico questa squadra soffra anche di un problema fisico.

Lobotka 6 - Nel primo tempo fa girare bene la squadra e il Napoli gioca meglio della Juventus. Poi non riesce a reagire come tutta la squadra una volta in svantaggio. (Dal 41' st Cajuste sv - Una manciata di minuti in cui fa in tempo a prendersi un cartellino giallo: diffidato salterà Napoli-Cagliari).

Zielinski 5 - Dopo la panchina iniziale contro l'Inter, Mazzarri lo rilancia dal primo minuto. Parte benino ma si spegne in fretta con il passare dei minuti e non incide. (Dal 20' st Elmas 5,5 - Prova a dare la scossa, ma il Napoli non è più lo stesso dopo aver subito il gol).

Politano 5,5 - Comincia con il piglio giusto e un suo sinistro a giro bacia leggermente il palo. Con il passare dei minuti cala, fino alla sostituzione per motivi tattici. (Dal 27' st Raspadori 5,5 - Mazzarri spera nel suo estro per raddrizzare la partita, ma l'ex Sassuolo non riesce a lasciare il segno).

Osimhen 6 - Pochi palloni giocabili nel primo tempo, regala a Kvara un pallone d'oro che il georgiano spreca malamente. Trova il gol del pareggio dopo un errore nel rilancio di Szczesny ma è in fuorigioco e l'esultanza gli rimane in gola. La grinta non gli manca.

Kvaratskhelia 4,5 - Osimhen gli regala un pallone solo da buttare dentro, ma il georgiano spreca tutto e sull'uscita di Szczesny spara alto. Errore incredibile il suo. Nel recupero del primo tempo si prende un giallo evitabilissimo tirando il pallone contro Gatti. (Dal 41' st Simeone sv)

All.: Mazzarri 6

