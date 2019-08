Juventus, Martusciello: "Grande primo tempo. Sarri era felice e incavolato"

Giovanni Martusciello, chiamato a sostituire Maurizio Sarri (indisponibile causa polmonite) sulla panchina della Juventus, commenta con soddisfazione il successo bianconero a Parma. "La squadra ha disputato un grande primo tempo, muovendosi benissimo, si potevano concretizzare di più le occasioni ma va bene così", le parole dopo il match del Tardini.

Nella prima frazione Madama è dunque piaciuta molto a Martusciello: "E' stata una gara di alto livello, tenendo in considerazione la forza dell'avversario. Nella ripresa c'è stato un calo dovuto alla condizione climatica e abbiamo commesso tanti errori. Ci siamo allungati e tuttavia abbiamo retto. Siamo contenti di questi tre punti su un campo molto difficile: la prima gara è sempre un punto di domanda".

In avvio i Campioni d'Italia si sono presentati con la 'vecchia guardia': "Nella rosa ci sono tanti campioni. A volte succede come oggi, le scelte sono cadute su giocatori un pochino più esperti, però fa parte del campionato. Il campionato è lungo, ci sono tante competizioni, di conseguenza c'è bisogno di tutti. Higuain e non Dybala? Negli ultimi due giorni il Pipa ha detto segnali di grande crescita e quindi la scelta è stata questa. Secondo me è stata fatta in base a quella che è l'esperienza in un determinato ruolo da parte di Gonzalo e contro una formazione organizzata. Ciò non toglie che in futuro quel ruolo potrà essere occupato da Dybala".

Infine, su Sarri: "L'ho sentito prima, tra il primo e il secondo tempo e alla fine della partita, chiaramente era molto felice per il risultato, anche se essendo un perfezionista è perennemente incavolato se tutto non va esattamente come vuole lui. Comunque i ragazzi hanno dato grande disponibilità nell'accettare determinate cose e lo stanno facendo con grande impegno. E' chiaro che si deve andare a migliorare notevolmente questo modo di giocare".

