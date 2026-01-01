Juventus, la Consob riduce a 500mila euro la multa per il caso plusvalenze

Con un comunicato ufficiale, la Juventus "in relazione al procedimento ex art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 e art. 15 del Regolamento (UE) 2014/596, avviato da Consob nei confronti della Società e di taluni ex amministratori e manager (gli 'ex Dirigenti') e di un manager attualmente in carica", rende noto che "la Consob ha definito il procedimento e, in linea con le proposte di sanzione formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), ha applicato - nei confronti della Società - una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190 mila (ridotta rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a Euro 200 mila) e - nei confronti degli ex Dirigenti - sanzioni amministrative pecuniarie pari a complessivi Euro 310 mila (ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a complessivi Euro 840 mila), oltre a talune sanzioni accessorie (anch'esse ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA)".