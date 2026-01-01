Juventus, la Consob riduce a 500mila euro la multa per il caso plusvalenze

Ora la società bianconera valuterà l'impugnazione all'esito delle necessarie analisi del provvedimentodi Redazione
Con un comunicato ufficiale, la Juventus "in relazione al procedimento ex art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 e art. 15 del Regolamento (UE) 2014/596, avviato da Consob nei confronti della Società e di taluni ex amministratori e manager (gli 'ex Dirigenti') e di un manager attualmente in carica", rende noto che "la Consob ha definito il procedimento e, in linea con le proposte di sanzione formulate dal Servizio Sanzioni Amministrative (SSA), ha applicato - nei confronti della Società - una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190 mila (ridotta rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a Euro 200 mila) e - nei confronti degli ex Dirigenti - sanzioni amministrative pecuniarie pari a complessivi Euro 310 mila (ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA, pari a complessivi Euro 840 mila), oltre a talune sanzioni accessorie (anch'esse ridotte rispetto alla prima proposta di sanzione da parte del SSA)".
Si rammenta che Juventus "è responsabile in solido con gli ex Dirigenti per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate. Nessuna sanzione è stata comminata nei confronti del manager della Società attualmente in carica". "Il provvedimento sanzionatorio è impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla competente Corte d'Appello; la Società valuterà l'impugnazione all'esito delle necessarie analisi del provvedimento", si legge ancora nel comunicato.
Probabile che il ricorso verrà presentato soprattutto per una questione di principio, visto che la Juve ritiene di avere sempre operato correttamente.