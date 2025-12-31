Juventus, Spalletti ha convinto tutti: il club prepara il rinnovo fino al 2028

Due mesi, undici partite e Luciano Spalletti si è preso la Juventus. Da quando a fine ottobre l'ex ct ha preso il posto di Igor Tudor, con 7 vittorie e 3 pareggi è riuscito a riportare la squadra a un solo punto dalla zona Champions e a rilanciare le ambizioni dell'ambiente diventando un punto di riferimento tra campo e mercato e per questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, alla Continassa stanno già pensando di anticipare i tempi e offrire al tecnico un rinnovo che consentirebbe anche di pianificare con maggiore serenità il futuro.