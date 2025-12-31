Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Spalletti ha convinto tutti: il club prepara il rinnovo fino al 2028

Nel contratto del tecnico c’è il prolungamento automatico in caso di Champions, ma alla Continassa vogliono anticipare i tempi

di Marco Mugnaioli
31 Dic 2025 - 18:02

Due mesi, undici partite e Luciano Spalletti si è preso la Juventus. Da quando a fine ottobre l'ex ct ha preso il posto di Igor Tudor, con 7 vittorie e 3 pareggi è riuscito a riportare la squadra a un solo punto dalla zona Champions e a rilanciare le ambizioni dell'ambiente diventando un punto di riferimento tra campo e mercato e per questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, alla Continassa stanno già pensando di anticipare i tempi e offrire al tecnico un rinnovo che consentirebbe anche di pianificare con maggiore serenità il futuro. 

Due mesi fa Spalletti metteva la propria firma su un contratto di otto mesi, fino a giugno 2026, nel quale è stata inserita una clausola che prevede un rinnovo automatico per un anno in caso di qualificazione alla prossima Champions League, ma la Juve ha già deciso di spingersi oltre e nelle prossime settimane, probabilmente al termine della league phase di Champions, può prendere forma e sostanza la nuova fumata bianca.

Come spiega il quotidiano rosa, l’obiettivo della Juventus sarebbe quello di blindare Luciano Spalletti con un contratto lungo anche per mandare un messaggio allo spogliatoio e a quei giocatori in cerca di conferme e garanzie su un domani da protagonisti (Yildiz su tutti) e l'ipotesi di un rinnovo fino a giugno 2028 sarebbe già sul tavolo dell'ad Comolli. Le volontà delle parti convergono, la strada sembra segnata: a breve l'appuntamento per la firma. 

juventus
spalletti
rinnovo

