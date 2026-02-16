Inter-Juve oltre la Champions, Spalletti: "Dispiace che Kalulu si sia anche preso del bischero..."
Il tecnico bianconero torna sui fatti del Meazza: "Cristian lo conosco bene e si sarà accorto di avere sbagliato"
C'è la Champions, ma archiviare un'Inter-Juve così infuocata continua a essere complicato per Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, apparentemente sereno, è tornato sull'espulsione di Kalulu prima di concentrarsi sul Galatasaray, avversario domani sera a Istanbul.
In altri momenti, il fatto di rimanere in 10 avrebbe ammazzato un toro, invece voi avete fatto la partita e quasi raggiunto un obiettivo importante. Da quel punto di vista quanto state crescendo?
"Secondo me molto, hai fatto un'analisi corretta, perché paradossalmente noi abbiamo fatto ancora meglio quando siamo stati in inferiorità numerica, qui dentro ci dobbiamo portare poi quella praticità e quella forza mentale lì".
E ancora: "Cosa ci rimane delle polemiche? C'è dispiacere, io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano - ha continuato -, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti affinché gli altri non usino la possibilità di crearti difficoltà. Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, si debba prendere anche del bischero da Chivu. E questo è difficilmente accettabile, anche perché altrimenti dovrei parlare anche io dei calciatori dell'Inter e non lo faccio. Cristian lo conosco bene e si sarà accorto di avere sbagliato".
Il focus torna poi ovviamente sul Galatasaray: "Quali sono le mie sensazioni? Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime basta affacciarsi in quello spazio e si ha l'impressione di essere sotto un sole verticale, anzichè di essere sotto dei riflettori. Il problema è che quando ci sono luci così forti non ti creano spazi per l'ombra, non puoi nasconderti, per cui bisogna prendersi tutte le responsabilità. Ogni perplessità, ogni tua difficoltà mentale verrà usata dagli avversari".
Manca Holm, manca David, gioca Openda?
"Non lo so perché ci devo pensare bene, poi, è una questione di avere anche dei ricambi dentro la partita, per cui bisogna fare un po' di attenzione a questo. Noi però siamo nelle condizioni di poter fare la partita che vogliamo. Ci dispiace per l'infortunio di Holm, soprattutto in previsione anche di sabato, essendo squalificato Kalulu, ma domani siamo il numero e la qualità giusta per poter fare la partita che vogliamo. Può essere l'occasione per McKennie centravanti? Può essere l'occasione".
C'è spazio anche per un'opinione come una carezza su Icardi e Osimhen: "Messi insieme possono fare l'enciclopedia del numero nove... l'unica soluzione è fargli arrivare meno palloni possibili".