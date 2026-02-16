Inter-Juve oltre la Champions, Spalletti: "Dispiace che Kalulu si sia anche preso del bischero..."

C'è la Champions, ma archiviare un'Inter-Juve così infuocata continua a essere complicato per Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, apparentemente sereno, è tornato sull'espulsione di Kalulu prima di concentrarsi sul Galatasaray, avversario domani sera a Istanbul.

In altri momenti, il fatto di rimanere in 10 avrebbe ammazzato un toro, invece voi avete fatto la partita e quasi raggiunto un obiettivo importante. Da quel punto di vista quanto state crescendo?

"Secondo me molto, hai fatto un'analisi corretta, perché paradossalmente noi abbiamo fatto ancora meglio quando siamo stati in inferiorità numerica, qui dentro ci dobbiamo portare poi quella praticità e quella forza mentale lì".



E ancora: "Cosa ci rimane delle polemiche? C'è dispiacere, io non posso allenare quello che alcune situazioni ti creano - ha continuato -, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti affinché gli altri non usino la possibilità di crearti difficoltà. Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, si debba prendere anche del bischero da Chivu. E questo è difficilmente accettabile, anche perché altrimenti dovrei parlare anche io dei calciatori dell'Inter e non lo faccio. Cristian lo conosco bene e si sarà accorto di avere sbagliato".