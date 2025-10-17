Kelly: "Juventus? Non me l'aspettavo, 10 secondi per dire sì. Coman modello... per i capelli"

La vita dell’inglese, però, non è stata semplice: “Dall’età di… Quanti anni avevo? Direi sei o sette, io, mia sorella maggiore e mio fratello minore siamo entrati nel sistema di affido e ci siamo rimasti, nel sistema di affido, fino alla maggiore età, cioè 18 anni. E durante quel periodo durato 11 anni, ci siamo trasferiti in tre case diverse con famiglie diverse. Quello che ricordo è uscire da scuola, le elementari, tornare a casa, cambiarmi e uscire subito. Andare al parco. Sì, al parco a giocare. Questo è stato prima di entrare nelle giovanili del Bristol City. Ero sempre fuori a giocare con gli amici, amavamo il calcio. Era una cosa che mi piaceva fare. Ovviamente ero troppo piccolo per pensare che un giorno avrei potuto farlo per mestiere. È sempre stata una cosa che volevo fare, tutto qui”.